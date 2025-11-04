Avanza la planificación de cierres viales en Torreón para mejorar la movilidad cerca de clínicas IMSS

La medida busca reducir los conflictos de tráfico y de aparcamiento. En una primera etapa, se prevé un cierre parcial de vialidades, manteniendo un flujo vehicular controlado.

Gustavo Muñoz López, titular de la dependencia , explicó que el proceso se desarrolla con base en estudios de impacto urbano y consultas con especialistas en movilidad, con el objetivo de minimizar las afectaciones a residentes, visitantes y personal médico derivadas de la falta de estacionamientos.

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DOTU) informó sobre los avances en la planeación de cierres viales en la zona de Torreón Jardín, particularmente en las inmediaciones de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También se tiene prevista la instalación de señalización especial y personal de apoyo para orientar a los conductores durante el periodo de adaptación a la nueva configuración vial.

Muñoz López destacó que el estudio que respalda la decisión es “muy profundo” y obedece a instrucciones directas del alcalde, quien pidió considerar todos los factores involucrados en la zona, dando prioridad al tránsito de ambulancias y pacientes sobre las dinámicas habituales de circulación y estacionamiento.

El proyecto contempla el cierre del tramo comprendido entre las calles Sicomoros y Jazmines, ajuste que permitirá mejorar la circulación de vehículos de emergencia y disminuir el congestionamiento habitual en horas pico.

Para garantizar la operación médica, se instalará un acceso especial de uso exclusivo para ambulancias y unidades de atención.

La medida busca asegurar que los servicios de emergencia mantengan prioridad y libre acceso, aun durante la aplicación de los cambios viales.

El titular de la DOTU aseguró que la ciudadanía no verá afectada la prestación de los servicios: “Nadie va a dejar de recibir su atención en el Seguro Social, no se impedirá el paso de ambulancias y la seguridad seguirá funcionando”.

Añadió que se trabajará en coordinación con las autoridades de seguridad y salud para monitorear el funcionamiento de los accesos y ajustar detalles operativos en caso necesario.

Anticipó que la propuesta será presentada previamente a la comunidad antes de su implementación. Se organizarán reuniones informativas y se distribuirán materiales explicativos para resolver dudas y recibir comentarios de vecinos y usuarios de las clínicas.

El estudio técnico que sustenta el proyecto se encuentra en su fase final y se prevé concluirlo esta misma semana. Una vez finalizado, será presentado ante las autoridades de la delegación del IMSS en Coahuila, con quienes se definirán los últimos detalles y los mecanismos de seguimiento para evaluar su impacto.