Avanza la planificación de cierres viales en Torreón para mejorar la movilidad cerca de clínicas IMSS

Torreón
/ 4 noviembre 2025
    Avanza la planificación de cierres viales en Torreón para mejorar la movilidad cerca de clínicas IMSS
    Autoridades de la DOTU supervisan los accesos a las clínicas del IMSS antes de los ajustes de circulación. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades priorizarán el tránsito de ambulancias y pacientes en esta zona, considerando estudios urbanos y consultas con expertos en planeación

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DOTU) informó sobre los avances en la planeación de cierres viales en la zona de Torreón Jardín, particularmente en las inmediaciones de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Gustavo Muñoz López, titular de la dependencia, explicó que el proceso se desarrolla con base en estudios de impacto urbano y consultas con especialistas en movilidad, con el objetivo de minimizar las afectaciones a residentes, visitantes y personal médico derivadas de la falta de estacionamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Tienen protección federal 36 defensores de derechos humanos y 18 periodistas

La medida busca reducir los conflictos de tráfico y de aparcamiento. En una primera etapa, se prevé un cierre parcial de vialidades, manteniendo un flujo vehicular controlado.

$!Conductores circulan por la vialidad que será modificada para mejorar el flujo de emergencia.
Conductores circulan por la vialidad que será modificada para mejorar el flujo de emergencia. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

También se tiene prevista la instalación de señalización especial y personal de apoyo para orientar a los conductores durante el periodo de adaptación a la nueva configuración vial.

$!Señalización preventiva será instalada en los alrededores del IMSS para orientar a los conductores.
Señalización preventiva será instalada en los alrededores del IMSS para orientar a los conductores. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Muñoz López destacó que el estudio que respalda la decisión es “muy profundo” y obedece a instrucciones directas del alcalde, quien pidió considerar todos los factores involucrados en la zona, dando prioridad al tránsito de ambulancias y pacientes sobre las dinámicas habituales de circulación y estacionamiento.

El proyecto contempla el cierre del tramo comprendido entre las calles Sicomoros y Jazmines, ajuste que permitirá mejorar la circulación de vehículos de emergencia y disminuir el congestionamiento habitual en horas pico.

Para garantizar la operación médica, se instalará un acceso especial de uso exclusivo para ambulancias y unidades de atención.

La medida busca asegurar que los servicios de emergencia mantengan prioridad y libre acceso, aun durante la aplicación de los cambios viales.

TE PUEDE INTERESAR: Registra una caída del 1.2% en la economía de Coahuila durante el segundo trimestre de 2025, según el Inegi

El titular de la DOTU aseguró que la ciudadanía no verá afectada la prestación de los servicios: “Nadie va a dejar de recibir su atención en el Seguro Social, no se impedirá el paso de ambulancias y la seguridad seguirá funcionando”.

Añadió que se trabajará en coordinación con las autoridades de seguridad y salud para monitorear el funcionamiento de los accesos y ajustar detalles operativos en caso necesario.

Anticipó que la propuesta será presentada previamente a la comunidad antes de su implementación. Se organizarán reuniones informativas y se distribuirán materiales explicativos para resolver dudas y recibir comentarios de vecinos y usuarios de las clínicas.

El estudio técnico que sustenta el proyecto se encuentra en su fase final y se prevé concluirlo esta misma semana. Una vez finalizado, será presentado ante las autoridades de la delegación del IMSS en Coahuila, con quienes se definirán los últimos detalles y los mecanismos de seguimiento para evaluar su impacto.

Temas


Desarrollo Urbano
Movilidad

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Industria Manufacturera en Coahuila presentó una disminución de -0.8%.

Registra una caída del 1.2% en la economía de Coahuila durante el segundo trimestre de 2025, según el Inegi
El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) anunció que firmará a inicios de 2026 un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Coahuila para fortalecer la responsabilidad social empresarial.

Impulsarán Coahuila y Cemefi acuerdo para fortalecer la responsabilidad social empresarial
Diputados validaron la solicitud, para que el instituto de salud tenga un espacio de resguardo de medicinas.

Tendrá IMSS almacén para resguardo de insumos y medicamentos en Saltillo
El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el Consejo Estatal de Competitividad e Innovación de la Región Laguna, acompañado de alcaldes, líderes empresariales y académicos.

Gobernador de Coahuila reconoce labores de IMCO en La Laguna

“Lo que queremos es también entrar al interior de las empresas, y que, en conjunto con los organismos de la sociedad civil podamos adaptar estas estrategias” que fomentarían el desarrollo social de las comunidades.

DIF Coahuila llama a empresarios y organismos de la sociedad civil a sumar esfuerzos para el desarrollo social
El culpable según Sheinbaum

El culpable según Sheinbaum
En San Antonio, Díaz dialogó con el cónsul de México para reforzar el vínculo económico y cultural entre ambas ciudades.

Saltillo buscará replicar de Austin parques incluyentes; los Spurs analizan apadrinar otra plaza
true

‘Plan antisequía’: debe ser una prioridad para Saltillo