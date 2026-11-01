Advierte Miguel Riquelme retiro de concesiones por paraderos deteriorados junto al Sistema Vial Abastos-Independencia

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Torreón
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    Advierte Miguel Riquelme retiro de concesiones por paraderos deteriorados junto al Sistema Vial Abastos-Independencia
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que los concesionarios de paraderos cercanos al Sistema Vial Abastos-Independencia deberán rehabilitar estos espacios o podrían perder sus concesiones. SANDRA GÓMEZ

Los concesionarios deberán rehabilitar los paraderos cercanos al Sistema Vial Abastos-Independencia o podrían perder sus permisos, advirtió el alcalde ante la próxima apertura de la obra

TORREÓN, COAH.- Los concesionarios de paraderos ubicados en el entorno del Sistema Vial Abastos-Independencia deberán atender el deterioro de esos espacios o podrían perder sus concesiones, advirtió el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, ante la apertura de la obra prevista para las próximas semanas.

El presidente municipal informó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con el Gobierno de Coahuila para definir las intervenciones en los alrededores de la nueva vialidad, donde se identificaron paraderos en desuso y terrenos cuyas condiciones afectan la imagen urbana.

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$!Los paraderos en desuso y los terrenos deteriorados del entorno deberán recibir mantenimiento para mejorar la imagen urbana.
Los paraderos en desuso y los terrenos deteriorados del entorno deberán recibir mantenimiento para mejorar la imagen urbana. SANDRA GÓMEZ

Explicó que algunos de estos puntos carecen de mantenimiento, por lo que se busca que los responsables realicen las modificaciones necesarias. De no obtener respuesta, planteó que el Municipio podría hacerse cargo de los trabajos y retirar las concesiones correspondientes.

“Estamos viendo a los concesionarios para ver si hacen una modificación de inmediato, o lo hacemos nosotros y les quitamos la concesión”, expresó.

Riquelme señaló que la entrada en funcionamiento del sistema vial también requerirá cambios en la semaforización. Estos ajustes se realizarán conforme se abra la circulación, para adecuar la operación de los cruceros a las condiciones que tendrá el tránsito en ese sector.

Por ello, además de las mejoras en los paraderos y predios cercanos al bulevar Independencia, las autoridades municipales y estatales revisan las acciones que deberán acompañar la apertura de la infraestructura.

El alcalde indicó que algunos acuerdos están próximos a concretarse, mientras que otras adecuaciones se definirán una vez que la vialidad comience a operar y se observe el comportamiento de la circulación.

Actualmente, el Sistema Vial Abastos-Independencia presenta un avance del 95 por ciento. Su construcción representa una inversión aproximada de 450 millones de pesos, aportados de manera conjunta por el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón.

$!El Sistema Vial Abastos-Independencia registra un avance del 95 por ciento y se prevé que entre en funcionamiento durante las próximas semanas.
El Sistema Vial Abastos-Independencia registra un avance del 95 por ciento y se prevé que entre en funcionamiento durante las próximas semanas. SANDRA GÓMEZ

La obra busca agilizar los desplazamientos en uno de los sectores con mayor carga vehicular de la ciudad. Su puesta en servicio implicará también ajustes en la operación del transporte público y en los espacios que utilizan los pasajeros.

Con la apertura prevista para las próximas semanas, el Municipio busca atender los puntos deteriorados del entorno y coordinar las modificaciones necesarias para que los paraderos, los semáforos y la nueva vialidad funcionen de manera adecuada.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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