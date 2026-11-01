Advierte Miguel Riquelme retiro de concesiones por paraderos deteriorados junto al Sistema Vial Abastos-Independencia

El presidente municipal informó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con el Gobierno de Coahuila para definir las intervenciones en los alrededores de la nueva vialidad, donde se identificaron paraderos en desuso y terrenos cuyas condiciones afectan la imagen urbana.

TORREÓN, COAH.- Los concesionarios de paraderos ubicados en el entorno del Sistema Vial Abastos-Independencia deberán atender el deterioro de esos espacios o podrían perder sus concesiones, advirtió el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, ante la apertura de la obra prevista para las próximas semanas.

Explicó que algunos de estos puntos carecen de mantenimiento, por lo que se busca que los responsables realicen las modificaciones necesarias. De no obtener respuesta, planteó que el Municipio podría hacerse cargo de los trabajos y retirar las concesiones correspondientes.

“Estamos viendo a los concesionarios para ver si hacen una modificación de inmediato, o lo hacemos nosotros y les quitamos la concesión”, expresó.

Riquelme señaló que la entrada en funcionamiento del sistema vial también requerirá cambios en la semaforización. Estos ajustes se realizarán conforme se abra la circulación, para adecuar la operación de los cruceros a las condiciones que tendrá el tránsito en ese sector.

Por ello, además de las mejoras en los paraderos y predios cercanos al bulevar Independencia, las autoridades municipales y estatales revisan las acciones que deberán acompañar la apertura de la infraestructura.

El alcalde indicó que algunos acuerdos están próximos a concretarse, mientras que otras adecuaciones se definirán una vez que la vialidad comience a operar y se observe el comportamiento de la circulación.

Actualmente, el Sistema Vial Abastos-Independencia presenta un avance del 95 por ciento. Su construcción representa una inversión aproximada de 450 millones de pesos, aportados de manera conjunta por el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón.