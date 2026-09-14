Aeropuerto de Torreón rompe record de pasajeros durante julio y agosto

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    Aeropuerto de Torreón rompe record de pasajeros durante julio y agosto
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís consideró que el crecimiento de la conectividad aérea representa una ventaja competitiva para Torreón.

La terminal aérea registró más de 85 mil viajeros en cada uno de estos meses, impulsada por una mayor oferta de vuelos y la actividad económica de la región

TORREÓN, COAH.- El Aeropuerto Internacional de Torreón registró durante julio y agosto sus mayores cifras históricas de pasajeros, comportamiento que refleja el crecimiento en la demanda de conectividad aérea y el dinamismo que mantiene la ciudad en materia económica, turística y empresarial.

De acuerdo con los registros, durante julio fueron movilizados 85 mil 047 pasajeros, mientras que en agosto se alcanzó una cifra todavía mayor, con 85 mil 816 viajeros, convirtiéndose ambos meses en nuevos máximos para la terminal aérea.

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El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que estos resultados son consecuencia, entre otros factores, de las gestiones realizadas para ampliar las alternativas de conectividad de Torreón y de la coordinación permanente con las aerolíneas y organismos vinculados con la operación aeroportuaria.

Explicó que durante el periodo vacacional de verano se incrementó la disponibilidad de vuelos directos, facilitando los traslados tanto de visitantes como de habitantes de la región y de personas que viajan por motivos laborales o de negocios.

Entre las opciones que se han incorporado o recuperado destacan el vuelo de temporada hacia San Antonio, Texas, la nueva conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de las rutas directas hacia Chihuahua, Mazatlán y La Paz.

Riquelme Solís consideró que el crecimiento de la conectividad aérea representa una ventaja competitiva para Torreón, al favorecer la llegada de inversionistas, fortalecer las actividades empresariales y ampliar las posibilidades de la ciudad para recibir congresos, convenciones y reuniones de negocios.

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El aeropuerto de Torreón tiene vuelos hacia San Antonio, Texas, al AIFA, Chihuahua, Mazatlán y La Paz. FACEBOOK

“Una ciudad mejor conectada es también una ciudad más competitiva. En ese sentido, continuaremos trabajando para generar las condiciones que permitan a Torreón tener una mayor presencia nacional e internacional y aprovechar la conectividad como una herramienta para atraer inversión y generar desarrollo”, afirmó.

El Presidente Municipal agregó que existe comunicación constante con las compañías aéreas, el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y autoridades de Aduanas, con la finalidad de gestionar nuevas rutas y, al mismo tiempo, promover proyectos de inversión destinados a mejorar las instalaciones y servicios de la terminal.

Dentro de estos proyectos se encuentra el impulso al Recinto Fiscalizado Estratégico, cuya consolidación permitiría ampliar las capacidades de Torreón para el movimiento de carga aérea internacional y abrir nuevas oportunidades para las empresas establecidas en la región.

El Alcalde destacó finalmente que la ubicación geográfica, infraestructura y actividad económica de Torreón constituyen elementos que favorecen el crecimiento de su conectividad y fortalecen las condiciones para atraer inversiones, visitantes y nuevas oportunidades de desarrollo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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