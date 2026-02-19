Afinan Municipio y transportistas nuevo modelo de movilidad en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 febrero 2026
    Afinan Municipio y transportistas nuevo modelo de movilidad en Torreón
    El alcalde Román Alberto Cepeda informó que el nuevo esquema de transporte podría entrar en vigor en marzo. SANDRA GÓMEZ

Prevén firmar acuerdos antes de que termine febrero; analizarán tarifas diferenciadas y reorganización de rutas

TORREÓN, COAH.- Antes de que concluya febrero, el Municipio de Torreón y los concesionarios del transporte público proyectan firmar los acuerdos que permitirán poner en marcha un nuevo esquema de movilidad a partir de marzo.

El alcalde Román Alberto Cepeda informó que las mesas de diálogo avanzan con el objetivo de establecer un modelo que garantice mejoras sustanciales en el servicio, sin afectar la viabilidad económica de los concesionarios.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila honra al Ejército Mexicano en su aniversario con sesión solemne en el Congreso

“El objetivo es llegar a un punto donde todos ganen”, señaló el edil, al detallar que se analizan tarifas diferenciadas en función de la calidad de la unidad y la eficiencia de la ruta.

La propuesta surge en el contexto de la incorporación de nuevos camiones al sistema. Cepeda explicó que, una vez en operación, el servicio será evaluado durante el primer trimestre del año para detectar posibles fallas en el flujo de pasajeros o trayectos poco funcionales, y realizar los ajustes necesarios.

El planteamiento no se limita al aspecto tarifario. También contempla una reorganización integral de frecuencias y la posibilidad de modificar rutas reglamentadas para adaptarlas a la demanda real de la ciudad.

Con el cierre de esta etapa de negociación, la administración municipal busca consolidar un sistema de transporte más eficiente y sostenible, que responda a las necesidades actuales de Torreón y mejore la experiencia diaria de los usuarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
transportistas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO