Afinan Municipio y transportistas nuevo modelo de movilidad en Torreón

TORREÓN, COAH.- Antes de que concluya febrero, el Municipio de Torreón y los concesionarios del transporte público proyectan firmar los acuerdos que permitirán poner en marcha un nuevo esquema de movilidad a partir de marzo.

El alcalde Román Alberto Cepeda informó que las mesas de diálogo avanzan con el objetivo de establecer un modelo que garantice mejoras sustanciales en el servicio, sin afectar la viabilidad económica de los concesionarios.

“El objetivo es llegar a un punto donde todos ganen”, señaló el edil, al detallar que se analizan tarifas diferenciadas en función de la calidad de la unidad y la eficiencia de la ruta.

La propuesta surge en el contexto de la incorporación de nuevos camiones al sistema. Cepeda explicó que, una vez en operación, el servicio será evaluado durante el primer trimestre del año para detectar posibles fallas en el flujo de pasajeros o trayectos poco funcionales, y realizar los ajustes necesarios.

El planteamiento no se limita al aspecto tarifario. También contempla una reorganización integral de frecuencias y la posibilidad de modificar rutas reglamentadas para adaptarlas a la demanda real de la ciudad.

Con el cierre de esta etapa de negociación, la administración municipal busca consolidar un sistema de transporte más eficiente y sostenible, que responda a las necesidades actuales de Torreón y mejore la experiencia diaria de los usuarios.