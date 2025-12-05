Afinan nuevo Reglamento Municipal de Transparencia en Torreón

/ 5 diciembre 2025
    Marbil Valdez Rodríguez presentó avances de la Unidad de Transparencia ante la comisión edilicia. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Unidad de Transparencia presentó su informe bimestral y detalló avances en la armonización con la ley federal

TORREÓN, COAH.- La Unidad de Transparencia Municipal reportó avances importantes en la implementación de la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo con el informe bimestral presentado por su titular, Marbil Valdez Rodríguez, ante la Comisión de Transparencia del Cabildo.

Durante la sesión, Valdez explicó que una de las acciones prioritarias fue la capacitación de los enlaces de las distintas dependencias municipales, con el objetivo de actualizarlos en los nuevos lineamientos y en el proceso de carga de información que exige la reforma.

Añadió que la dependencia también trabaja en la adecuación del portal institucional para facilitar el acceso ciudadano, mientras que continúa en proceso la elaboración del nuevo Reglamento Municipal de Transparencia, que se armonizará totalmente con las disposiciones federales.

En su reporte, la funcionaria detalló que entre enero y noviembre se recibieron 499 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 386 llegaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y 113 fueron atendidas de manera presencial.

La información fue presentada ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ciencia y Tecnología, presidida por la regidora Graciela Guadalupe Martínez Barraza e integrada por las y los ediles María Fernanda González Aponte, Diego Ontiveros Rentería, Raúl Alejandro Garza del Valle y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón.

