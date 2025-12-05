Monclova: rescatan a víctima de violencia familiar y hallan armamento en vivienda
Autoridades ingresaron a una vivienda tras denuncias de agresiones y encontraron dos armas de fuego
MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como un operativo para auxiliar a una mujer víctima de violencia familiar derivó en el hallazgo de dos armas de fuego dentro de una vivienda ubicada en la calle París 819, en Monclova.
Las autoridades actuaron tras obtener una orden de cateo motivada por reportes constantes de agresiones en contra de la víctima.
Al ingresar al domicilio, los agentes localizaron a la mujer y procedieron a la detención de Rolando “N”, de 54 años, señalado por el delito de violencia familiar.
Durante la inspección del inmueble, las corporaciones aseguraron un revólver Sentinel MK y una carabina Winchester, armas que quedaron a disposición del Ministerio Público como evidencia en la carpeta de investigación.
La Fiscalía General del Estado informó que la presencia de armamento dentro del entorno familiar elevaba considerablemente el riesgo para la víctima, lo que justificó la intervención táctica coordinada.
En el operativo participaron elementos de la FGE, la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal, Grupo de Reacción Centro, Policía Acción y Reacción (PAR) y la Sedena, quienes acordonaron el área y mantuvieron estrictos controles de seguridad.
El cateo concluyó con el rescate de la mujer, la detención del presunto agresor y el aseguramiento de las armas. La Fiscalía continuará integrando la carpeta para proceder conforme a derecho.