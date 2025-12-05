Monclova: rescatan a víctima de violencia familiar y hallan armamento en vivienda

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como un operativo para auxiliar a una mujer víctima de violencia familiar derivó en el hallazgo de dos armas de fuego dentro de una vivienda ubicada en la calle París 819, en Monclova.

Las autoridades actuaron tras obtener una orden de cateo motivada por reportes constantes de agresiones en contra de la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Homologación de horarios para venta de alcohol en La Laguna es acuerdo de la Mesa de Seguridad Regional