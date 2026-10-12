Agente canino detecta envío con posibles narcóticos, en Torreón

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    Agente canino detecta envío con posibles narcóticos, en Torreón
    El oficial canino ‘Arturo’ ayudó a localizar un paquete con presuntas sustancias ilícitas. La inspección preventiva se realizó en una paquetería de la zona industrial de Torreón. CORTESÍA

Una revisión preventiva en la zona industrial permitió localizar un paquete que contenía sustancias y productos con posibles componentes ilícitos

TORREÓN, COAH.- Un envío que reunía presunto cristal, cocaína, cigarrillos con aparente marihuana y gomitas con extracto de THC fue localizado durante una inspección preventiva en una empresa de paquetería de la zona industrial de Torreón. En la detección participó el oficial canino “Arturo”.

El aseguramiento ocurrió el sábado 10 de octubre en un establecimiento ubicado sobre la calle Adolfo Aymes. La intervención del perro policía ayudó a identificar el paquete en el que se encontraron los productos sospechosos.

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La revisión permitió localizar aproximadamente 10 gramos de una sustancia similar al cristal y otros 10 gramos de presunta cocaína. Ambas cantidades forman parte del material asegurado y puesto a disposición de la autoridad investigadora.

Dentro del mismo envío también había cinco cigarrillos elaborados con hierba aparentemente marihuana, además de un frasco que contenía 20 gomitas reportadas con extracto de THC.

El hallazgo se produjo como parte de una inspección preventiva en las instalaciones de la empresa. La participación de “Arturo” fue clave para ubicar el envío, cuyo contenido motivó el aseguramiento y la intervención ministerial.

Los productos quedaron a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas. Esa instancia realizará las investigaciones correspondientes para determinar de dónde procedía el paquete y hacia dónde iba dirigido.

La indagatoria deberá esclarecer el origen y destino del envío localizado en Torreón, mientras las sustancias permanecen bajo la clasificación preliminar con la que fueron reportadas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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