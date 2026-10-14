Agua Saludable llega apenas al 30% de Torreón; proyectan obras por mil millones de pesos para ampliar cobertura

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    Agua Saludable llega apenas al 30% de Torreón; proyectan obras por mil millones de pesos para ampliar cobertura
    Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, señaló que el proyecto original limita la distribución del líquido en toda la ciudad. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
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El Municipio prepara 3 nuevas líneas de distribución para llevar agua a las zonas centro, sur y oriente de la ciudad

TORREÓN, COAH.- Aunque el proyecto Agua Saludable para La Laguna ya suministra agua potabilizada a Torreón, su infraestructura de distribución únicamente permite alcanzar alrededor del 30 por ciento del municipio. Para extender el servicio a otros sectores de la ciudad, se proyectan obras hidráulicas con una inversión estimada de mil millones de pesos.

La propuesta contempla la construcción de tres nuevas líneas troncales que permitirían conducir el agua proveniente del río Nazas hacia las zonas centro, sur y oriente, donde actualmente existen sectores que no están conectados al sistema federal.

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Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), informó que el Ayuntamiento de Torreón trabaja en la elaboración de los proyectos ejecutivos, con el respaldo técnico del organismo estatal, para definir las obras necesarias.

Explicó que una de las principales limitaciones del programa se encuentra en su diseño original, debido a que las primeras conexiones se concentraron principalmente en el norte de la ciudad y algunos puntos estratégicos, dejando pendientes amplias zonas habitacionales e industriales.

Ante este panorama, señaló que resulta indispensable ampliar la red de conducción para aprovechar el volumen de agua disponible y avanzar hacia una distribución que permita atender a toda la población.

El proyecto considera la instalación de tuberías de 40 pulgadas de diámetro, mediante 3 líneas principales que permitirían extender el suministro hacia sectores que actualmente dependen de otras fuentes de abastecimiento.

$!El proyecto contempla la construcción de tres nuevas líneas de abastecimiento para ampliar el suministro de agua.
El proyecto contempla la construcción de tres nuevas líneas de abastecimiento para ampliar el suministro de agua. CORTESÍA

Entre las áreas contempladas se encuentran colonias como Las Luisas y Zaragoza Sur, además del sector industrial de Mieleras, donde el crecimiento urbano y las actividades productivas hacen necesario fortalecer la infraestructura hidráulica.

De concretarse las obras, Torreón podría recibir mil litros de agua por segundo adicionales a los 500 litros por segundo con los que actualmente cuenta, lo que triplicaría el volumen disponible a través de este sistema.

Villarreal Navarro precisó que el Gobierno Municipal destina aproximadamente 8 millones de pesos a la elaboración de estudios, análisis técnicos y expedientes que permitan determinar la viabilidad de las obras.

La CEAS, por su parte, participa en la revisión, coordinación y asesoría de los trabajos, con el propósito de que los proyectos cumplan con las especificaciones exigidas por las instancias federales.

El funcionario estatal indicó que la intención es concluir los proyectos antes del 15 de diciembre y presentarlos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con miras a su incorporación al presupuesto federal de 2027.

Señaló que contar con expedientes técnicos completos es uno de los requisitos para acceder a recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que actualmente los trabajos se concentran en cumplir con los lineamientos establecidos.

También se contempla un esquema de participación entre los tres órdenes de gobierno para desarrollar la infraestructura, aunque el inicio de las obras dependerá de las autorizaciones y la disponibilidad presupuestal.

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Villarreal Navarro sostuvo que la meta es alcanzar una cobertura del 100 por ciento de la zona urbana de Torreón, mediante una red que permita distribuir el agua potabilizada a colonias que todavía no reciben los beneficios del programa.

Actualmente, uno de los principales retos de Agua Saludable para La Laguna es llevar el suministro más allá de los puntos donde ya existen conexiones, particularmente hacia sectores del sur y oriente que requieren mayor capacidad de abastecimiento.

Con las tres líneas proyectadas, las autoridades buscan cerrar esa brecha en la distribución y aprovechar el agua que llega a Torreón desde el sistema federal, cuya cobertura todavía se encuentra limitada por la infraestructura existente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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