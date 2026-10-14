Arranca en Torreón jornada de vacunación contra influenza y otras enfermedades

La atención se brindará del 14 al 21 de octubre, de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el segundo piso del centro comercial, específicamente en el área de Yog. El servicio estará suspendido únicamente el domingo 18 de octubre.

TORREÓN, COAH.- Con el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza, autoridades sanitarias de Coahuila pusieron en marcha una jornada de inmunización en Plaza Cuatro Caminos de Torreón, donde la población podrá acudir a recibir distintas vacunas contempladas en el esquema de prevención.

Además de la vacuna contra la influenza, el personal de salud contará con dosis de hexavalente, neumococo, rotavirus, hepatitis B y triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

También estará disponible la vacuna DPT, destinada a prevenir enfermedades como difteria, tos ferina y tétanos.

Para recibir la atención, los interesados deberán acudir con su cartilla de vacunación y una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), documentos necesarios para llevar el control de las dosis aplicadas.

Con esta jornada, la Secretaría de Salud busca facilitar el acceso a la vacunación y reforzar las medidas preventivas frente a enfermedades que representan un riesgo para la salud, particularmente durante la temporada 2026-2027.