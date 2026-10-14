Arranca en Torreón jornada de vacunación contra influenza y otras enfermedades

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    Arranca en Torreón jornada de vacunación contra influenza y otras enfermedades
    Los interesados deberán presentar su cartilla de vacunación y una copia de la CURP para recibir las dosis correspondientes. ARCHIVO

La jornada de vacunación en Plaza Cuatro Caminos de Torreón ofrecerá dosis contra influenza y otras enfermedades del 14 al 21 de octubre, con excepción del domingo 18

TORREÓN, COAH.- Con el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza, autoridades sanitarias de Coahuila pusieron en marcha una jornada de inmunización en Plaza Cuatro Caminos de Torreón, donde la población podrá acudir a recibir distintas vacunas contempladas en el esquema de prevención.

La atención se brindará del 14 al 21 de octubre, de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el segundo piso del centro comercial, específicamente en el área de Yog. El servicio estará suspendido únicamente el domingo 18 de octubre.

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Además de la vacuna contra la influenza, el personal de salud contará con dosis de hexavalente, neumococo, rotavirus, hepatitis B y triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

También estará disponible la vacuna DPT, destinada a prevenir enfermedades como difteria, tos ferina y tétanos.

Para recibir la atención, los interesados deberán acudir con su cartilla de vacunación y una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), documentos necesarios para llevar el control de las dosis aplicadas.

Con esta jornada, la Secretaría de Salud busca facilitar el acceso a la vacunación y reforzar las medidas preventivas frente a enfermedades que representan un riesgo para la salud, particularmente durante la temporada 2026-2027.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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