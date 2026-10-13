Miguel Riquelme apuesta por rescatar vialidades, mejorar drenaje y reforzar seguridad, a 100 días de asumir la alcaldía de Torreón

TORREÓN, COAH.- La rehabilitación de calles deterioradas, la atención a los problemas de drenaje y el fortalecimiento de la seguridad pública se mantienen entre los principales desafíos de Torreón, reconoció el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís al presentar un balance de sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento, periodo en el que, aseguró, se han reorientado recursos y reforzado el equipamiento municipal para responder a las demandas ciudadanas. El presidente municipal sostuvo que una de las prioridades ha sido mejorar la capacidad operativa de las dependencias, particularmente aquellas encargadas de los servicios básicos, mediante la adquisición de maquinaria, la reorganización del trabajo y una mayor supervisión de las acciones que se desarrollan en las colonias.

Uno de los rubros en los que pretende acelerar resultados es la recuperación de vialidades, ante el deterioro que presentan numerosas calles de la ciudad. Riquelme Solís explicó que mantiene recorridos por distintos sectores para identificar las condiciones del pavimento y establecer qué tramos necesitan una intervención integral, cuáles pueden rehabilitarse mediante repavimentación y dónde resulta viable aplicar microcarpeta. La intención, señaló, es evitar reparaciones de corta duración y garantizar que los trabajos se realicen con procedimientos adecuados, desde la preparación de las superficies hasta la aplicación de materiales. Para incrementar el ritmo de atención, adelantó que se busca disponer de cuatro equipos especializados en colocación de microcarpeta, capaces de trabajar simultáneamente en diferentes sectores. Cada equipo podría rehabilitar entre cinco y seis cuadras por jornada, lo que representaría una mayor cobertura diaria una vez que se cuente con la maquinaria y el personal debidamente capacitado. El alcalde precisó que este esquema requiere preparación técnica, capacitación de las cuadrillas y una programación que permita aprovechar los recursos sin comprometer la calidad de las obras. En el ámbito de los servicios hidráulicos, destacó que el fortalecimiento del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) busca atender con mayor rapidez las fallas en colectores, alcantarillado y redes sanitarias, particularmente en sectores donde los brotes de aguas negras se han convertido en un problema recurrente. Expuso que la incorporación de vehículos, maquinaria y herramientas permitirá disminuir la dependencia de equipos rentados y destinar esos recursos a otras necesidades operativas del organismo. Subrayó que las zonas bajas de Torreón requieren especial atención debido a las dificultades que presentan para el desalojo de aguas residuales. Sin embargo, reconoció que las intervenciones no deben limitarse a retirar las acumulaciones de aguas negras, sino que es indispensable determinar el origen de las fallas para corregirlas y reducir su recurrencia.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, informó que está próximo a recibirse un estudio técnico con el que se definirá el procedimiento más conveniente para mejorar este servicio. Al referirse a los resultados en seguridad pública, Riquelme Solís destacó la incorporación de 40 patrullas y equipamiento policial, incluidos cartuchos y municiones, mediante una inversión de 70 millones de pesos realizada bajo un esquema de coordinación con el Gobierno de Coahuila. Indicó que también se amplió la presencia preventiva en áreas de convivencia familiar, entre ellas el Bosque Venustiano Carranza, el Bosque Urbano y la Línea Verde. En estos espacios se incorporaron patrullas, motocicletas y bicicletas para facilitar los recorridos de vigilancia y fortalecer el contacto de los elementos policiales con la población. Como parte de las medidas de ordenamiento urbano, reportó que durante este periodo se logró el retiro de 510 vehículos considerados chatarra en el Centro de Torreón. Del total, 125 unidades fueron trasladadas mediante grúas, mientras que las restantes fueron retiradas por sus propietarios o quedaron sujetas a procedimientos administrativos. El edil adelantó que dentro de la planeación presupuestal del próximo año se contempla revisar las condiciones laborales de los policías municipales, con la intención de mejorar sus salarios y prestaciones. En su balance, el alcalde también incluyó las jornadas de atención médica desarrolladas por brigadas municipales, las acciones para fortalecer a Protección Civil y Bomberos, así como los trabajos orientados a recuperar espacios públicos. Aseguró que el diálogo con distintos sectores de la población ha formado parte de su estrategia de gobierno y señaló que, durante estos primeros 100 días, sostuvo más de 40 encuentros con organismos empresariales, representantes vecinales e integrantes de organizaciones civiles. Respecto a la modernización del transporte público, uno de los proyectos pendientes para Torreón, afirmó que las gestiones continúan y anticipó que en los próximos días podrían presentarse los avances de las propuestas que ya fueron revisadas. Riquelme Solís insistió en que la administración municipal mantendrá como criterio de inversión la atención de los problemas que afectan directamente a la población, principalmente el deterioro de la infraestructura hidráulica, las condiciones de las calles y la seguridad. De esta manera, el alcalde cerró su balance de los primeros 100 días con el compromiso de acelerar los trabajos operativos y dar continuidad a los proyectos que, según afirmó, permitirán mejorar los servicios y las condiciones urbanas de Torreón.