Agua Saludable mejora abasto en ejidos de Torreón

Torreón
/ 22 enero 2026
    Agua Saludable mejora abasto en ejidos de Torreón
    Infraestructura del proyecto Agua Saludable para La Laguna, que abastece a ejidos de Torreón desde el río Nazas. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Simas Rural ya recibe cien litros por segundo del proyecto federal, lo que permitió estabilizar la presión y reducir la escasez en comunidades rurales

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Rural comenzó a recibir 100 litros por segundo del proyecto federal Agua Saludable para La Laguna, lo que ha permitido mejorar de manera significativa el suministro de agua potable en diversos ejidos y zonas rurales de Torreón, informó el gerente técnico del organismo, Raymundo Rodríguez.

De acuerdo con el funcionario, este incremento en el caudal ha favorecido la estabilización de la presión y una distribución más continua del servicio en comunidades como el ejido Ana, Fraccionamiento Ana, Villas de la Ibero y La Unión, donde anteriormente se registraban periodos prolongados de escasez.

Rodríguez destacó que, además del aumento en la cantidad de agua disponible, se han observado mejoras en la calidad del líquido suministrado, lo que impacta de manera directa en la salud y el bienestar de las familias beneficiadas.

El nuevo suministro abarca ejidos y zonas rurales de Torreón y, en aproximadamente un mes, se prevé la interconexión de comunidades rurales de los municipios de Viesca y Matamoros, con lo que se ampliará la cobertura y se atenderá a miles de usuarios ejidales, como parte de los objetivos del proyecto federal.

Como parte de estas acciones, el organismo operador realiza trabajos para la instalación de un tanque de almacenamiento en el ejido La Partida, el cual también integrará al ejido Purísima.

Esta infraestructura permitirá fortalecer la capacidad de reserva de agua potable y garantizar el abasto durante periodos de alta demanda o ante posibles contingencias técnicas.

Actualmente, el acueducto de Agua Saludable para La Laguna, que parte de las márgenes del río Nazas, cuenta con una interconexión en el ejido La Unión, mientras que una segunda conexión se habilitará en el fraccionamiento Lagos.

Ambas incorporan válvulas y medidores de presión que permiten monitorear en tiempo real el flujo del agua, optimizar su manejo y detectar oportunamente cualquier anomalía en el sistema.

