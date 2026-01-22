Reporta Seminario de Piedras Negras que número de vocaciones sacerdotales crece

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras vive un momento de optimismo ante el incremento de vocaciones sacerdotales, reflejado en la perseverancia de jóvenes que actualmente se forman en el seminario.

Así lo dio a conocer el obispo Alfonso Miranda Guardiola, quien destacó que el interés por el sacerdocio se mantiene pese a los retos sociales y culturales actuales.

El prelado informó que durante el pasado verano ingresaron 20 jóvenes al seminario diocesano, de los cuales únicamente tres han causado baja hasta el momento, una cifra que consideró alentadora y que habla del compromiso de quienes han iniciado su proceso vocacional.

Miranda Guardiola señaló que este panorama representa una gran alegría para la Iglesia local, al asegurar la continuidad del servicio pastoral en las comunidades de la región y fortalecer la vida eclesial.

Asimismo, adelantó que en los próximos meses se celebrarán dos ordenaciones importantes para la diócesis: la de un diácono y la de un sacerdote, lo que permitirá reforzar la atención espiritual a los fieles.

El obispo también dio a conocer que el próximo verano regresará un seminarista que concluye sus estudios teológicos y que, de cumplir con los procesos formativos, podría ser ordenado diácono e incorporarse al trabajo ministerial.

Actualmente, varios jóvenes se encuentran en las etapas finales de su preparación sacerdotal, mientras que tres más iniciarán el cuarto año de teología, lo que garantiza la continuidad del proceso formativo dentro del seminario diocesano.

“El crecimiento vocacional es una bendición y una esperanza para la Diócesis de Piedras Negras, porque asegura la presencia de futuros sacerdotes comprometidos con el servicio espiritual y pastoral de la comunidad”, afirmó el obispo.