Agua Saludable opera al 30% por retrasos en conexiones municipales de La Laguna

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Torreón
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    Agua Saludable opera al 30% por retrasos en conexiones municipales de La Laguna
    El proyecto contempla suministrar hasta 7 mil 200 litros por segundo para atender la demanda de la región en las próximas décadas. SANDRA GÓMEZ

Aunque la obra civil concluyó al cien por ciento, los organismos operadores aún deben enlazar sus redes para distribuir el agua a los hogares

COMARCA LAGUNERA.– Aunque la obra civil del proyecto Agua Saludable para La Laguna se reporta concluida al cien por ciento, la planta potabilizadora opera actualmente con solo tres de sus diez módulos. Esto representa cerca del 30 por ciento de su capacidad, debido a retrasos de los organismos operadores en la conexión de sus redes de distribución.

Gabriel Riestra Beltrán, titular del Organismo de Cuenca Centrales del Norte, explicó que la infraestructura fue diseñada para un caudal máximo de 7 mil 200 litros por segundo, con una proyección de abasto para los próximos 50 años. Sin embargo, actualmente se entregan entre mil 600 y mil 800 litros por segundo en promedio.

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El funcionario indicó que existen 45 puntos de entrega en municipios de Durango y Coahuila. No obstante, los sistemas locales aún deben concluir las conexiones que permitan llevar el agua desde esos puntos hasta las redes urbanas y, posteriormente, a los hogares.

El esquema abastece a Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí y Bermejillo, en Durango, así como a Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco I. Madero, en Coahuila. En conjunto, también beneficia a cerca de cien comunidades rurales.

Riestra Beltrán señaló que, una vez integrados todos los organismos operadores, todavía harán falta entre mil 300 y mil 400 litros por segundo para cubrir la demanda total contemplada en el proyecto original.

$!El proyecto Agua Saludable cuenta con instalaciones concluidas, pero la distribución depende de que los organismos operadores finalicen los enlaces.
El proyecto Agua Saludable cuenta con instalaciones concluidas, pero la distribución depende de que los organismos operadores finalicen los enlaces. SANDRA GÓMEZ

Explicó que el sistema fue diseñado con un consumo estimado de entre 200 y 250 litros diarios por habitante en zonas urbanas y de 150 litros en comunidades rurales. Sin embargo, algunas ciudades registran consumos de entre 400 y 500 litros por persona al día, por lo que consideró indispensable optimizar las redes y reducir las fugas.

”Tenemos que arreglar el sistema”, expresó el funcionario al destacar la importancia de mejorar la medición y la eficiencia. Añadió que los 45 puntos de entrega cuentan con medidores para supervisar los volúmenes suministrados y calcular el consumo de la población.

Asimismo, aclaró que la Conagua colabora con los ayuntamientos para incorporar el agua a los sistemas locales. Sin embargo, precisó que la distribución dentro de cada municipio corresponde exclusivamente a los organismos operadores.

$!Gabriel Riestra Beltrán señaló que la prioridad es integrar las redes municipales para aprovechar toda la capacidad del sistema.
Gabriel Riestra Beltrán señaló que la prioridad es integrar las redes municipales para aprovechar toda la capacidad del sistema. SANDRA GÓMEZ

En el caso de Torreón, informó que ya establecieron contacto con el nuevo titular del SIMAS para coordinar mesas de trabajo y agilizar la conexión de las redes y la entrega del recurso.

MANTIENEN MANTENIMIENTO Y CONTROL SANITARIO

En el aspecto técnico, Riestra Beltrán informó que se realizan trabajos de mantenimiento mayor en los equipos de bombeo de manera escalonada, con el fin de prevenir interrupciones en el servicio y preservar la infraestructura, que está próxima a cumplir tres años de operación.

Sobre la calidad del agua, explicó que el proceso contempla tres filtros de control: el análisis del agua cruda para definir el tratamiento; la supervisión del cloro residual antes de llegar a los tanques; y una verificación final conforme a la Norma Oficial Mexicana 127.

$!La planta potabilizadora trabaja actualmente con tres de sus diez módulos, mientras avanzan las conexiones de las redes municipales.
La planta potabilizadora trabaja actualmente con tres de sus diez módulos, mientras avanzan las conexiones de las redes municipales. SANDRA GÓMEZ

Añadió que la Cofepris audita el proceso cada mes mediante un laboratorio certificado y que esos resultados se cotejan con los obtenidos por la empresa contratada por el sistema. Recalcó que esa información es pública.

Para concluir, recordó que la infraestructura civil del proyecto representó una inversión aproximada de 14 mil millones de pesos. Señaló que el reto ahora es consolidar las redes municipales para aprovechar al máximo el volumen de agua potabilizada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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