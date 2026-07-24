Atienden presunto caso de maltrato animal y rescatan a perro en estado crítico en Torreón

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    Atienden presunto caso de maltrato animal y rescatan a perro en estado crítico en Torreón
    El perro presentaba un severo deterioro en su estado de salud y una fuerte infestación de garrapatas, por lo que recibió atención por parte de las autoridades. CORTESÍA

Autoridades municipales localizaron al ejemplar con un severo deterioro de salud y una fuerte infestación de garrapatas

TORREÓN, COAH.- Derivado de un reporte ciudadano, personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal intervino en un presunto caso de maltrato animal en la colonia Villas La Merced, en una acción coordinada con la Dirección de Salud Pública Municipal, a través del área de Control Canino.

Durante la inspección, las autoridades de Torreón localizaron a un perro con un severo deterioro en su estado de salud y una fuerte infestación de garrapatas. Por ello, ambas dependencias aplicaron los procedimientos correspondientes dentro del ámbito de sus atribuciones, priorizando la atención del ejemplar y la protección de la salud pública.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-se-mantiene-entre-las-seis-ciudades-mas-seguras-del-pais-OE22401852

El director de Inspección y Verificación Municipal, Pablo Fernández Llamas, exhortó a la población a fortalecer la cultura de la tenencia responsable de mascotas. Advirtió que el abandono y el maltrato animal constituyen actos de crueldad y representan un potencial riesgo sanitario al convertirse en posibles focos de infección para la comunidad.

$!Personal de Inspección y Verificación Municipal y de Salud Pública atendió el reporte ciudadano en la colonia Villas La Merced.
Personal de Inspección y Verificación Municipal y de Salud Pública atendió el reporte ciudadano en la colonia Villas La Merced. CORTESÍA

El funcionario señaló que la dependencia mantendrá la atención oportuna a los reportes ciudadanos, en coordinación con las instancias competentes, con el propósito de salvaguardar el bienestar animal, promover la denuncia responsable y contribuir a mantener un entorno más seguro y saludable para las familias de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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