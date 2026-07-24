Atienden presunto caso de maltrato animal y rescatan a perro en estado crítico en Torreón
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Autoridades municipales localizaron al ejemplar con un severo deterioro de salud y una fuerte infestación de garrapatas
TORREÓN, COAH.- Derivado de un reporte ciudadano, personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal intervino en un presunto caso de maltrato animal en la colonia Villas La Merced, en una acción coordinada con la Dirección de Salud Pública Municipal, a través del área de Control Canino.
Durante la inspección, las autoridades de Torreón localizaron a un perro con un severo deterioro en su estado de salud y una fuerte infestación de garrapatas. Por ello, ambas dependencias aplicaron los procedimientos correspondientes dentro del ámbito de sus atribuciones, priorizando la atención del ejemplar y la protección de la salud pública.
El director de Inspección y Verificación Municipal, Pablo Fernández Llamas, exhortó a la población a fortalecer la cultura de la tenencia responsable de mascotas. Advirtió que el abandono y el maltrato animal constituyen actos de crueldad y representan un potencial riesgo sanitario al convertirse en posibles focos de infección para la comunidad.
El funcionario señaló que la dependencia mantendrá la atención oportuna a los reportes ciudadanos, en coordinación con las instancias competentes, con el propósito de salvaguardar el bienestar animal, promover la denuncia responsable y contribuir a mantener un entorno más seguro y saludable para las familias de Torreón.