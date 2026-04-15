Ajustan funciones de inspectores de Plazas y Mercados de Torreón

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Torreón
/ 15 abril 2026
    Ajustan funciones de inspectores de Plazas y Mercados de Torreón
    Ariel Martínez Mendoza aclara que no está en riesgo el empleo de los 22 inspectores de Plazas y Mercados. SANDRA GÓMEZ

Revisa Jefe del Gabinete legalidad de personal sindicalizado

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de elevar la eficiencia administrativa y mejorar el servicio al ciudadano, el jefe de Gabinete de Torreón, Ariel Martínez Mendoza, detalló el proceso de reestructuración que atraviesa el departamento de Plazas y Mercados, centrado en la regularización de las funciones de 22 inspectores sindicalizados.

El Jefe de Gabinete precisó que, tras un análisis operativo, se detectó que las labores de inspección no corresponden estrictamente a plazas sindicalizadas según los convenios vigentes, lo que ha derivado en una revisión profunda del esquema de trabajo actual.

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“Contamos con 22 inspectores bajo sindicato, pero técnicamente esa función no debería estar sindicalizada. Es un punto que estamos evaluando jurídicamente”, explicó.

Martínez Mendoza fue enfático al señalar que la estabilidad laboral de los empleados no está en riesgo: no hay ceses ni suspensiones, y el pago de sueldos junto con sus beneficios legales se mantiene intacto.

Actualmente, este personal sigue activo en despliegues operativos en sectores como Senderos, Viñedos y zonas comerciales; no obstante, la dinámica ha cambiado.

El nuevo modelo sustituye la autonomía individual por un sistema de rutas supervisadas y planeación dirigida desde la titularidad del área.

“La intención es que ya no operen por cuenta propia; el director los está coordinando bajo una estructura definida para evitar la anarquía y dar mejores resultados”, explicó el funcionario.

Ante las quejas de algunos empleados por supuestas limitantes en su actuar, el jefe de Gabinete aclaró que no se trata de una restricción de facultades, sino de una reorganización administrativa necesaria para garantizar el orden y la transparencia en la función pública.

De igual forma, confirmó que la Contraloría Municipal ya realiza las investigaciones pertinentes tras los recientes paros y la toma de instalaciones por parte de los inspectores, proceso que incluirá el desahogo de actas administrativas conforme a la ley.

Se espera que el nuevo diseño operativo quede consolidado esta misma semana. En este periodo se determinará si el personal permanece en la dependencia bajo el nuevo esquema o si es necesaria su reubicación en otras áreas municipales, siempre respetando sus derechos.

“Reconocemos que hay elementos sindicalizados muy capaces; el fin no es afectar a nadie, sino optimizar el recurso humano”, puntualizó.

Finalmente, Martínez Mendoza adelantó que esta estrategia de ordenamiento y transparencia no será exclusiva de Plazas y Mercados, pues se planea replicar el modelo en otras áreas de vigilancia como Alcoholes y Urbanismo

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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