Ajustan funciones de inspectores de Plazas y Mercados de Torreón

El Jefe de Gabinete precisó que, tras un análisis operativo, se detectó que las labores de inspección no corresponden estrictamente a plazas sindicalizadas según los convenios vigentes, lo que ha derivado en una revisión profunda del esquema de trabajo actual.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de elevar la eficiencia administrativa y mejorar el servicio al ciudadano, el jefe de Gabinete de Torreón , Ariel Martínez Mendoza, detalló el proceso de reestructuración que atraviesa el departamento de Plazas y Mercados, centrado en la regularización de las funciones de 22 inspectores sindicalizados.

“Contamos con 22 inspectores bajo sindicato, pero técnicamente esa función no debería estar sindicalizada. Es un punto que estamos evaluando jurídicamente”, explicó.

Martínez Mendoza fue enfático al señalar que la estabilidad laboral de los empleados no está en riesgo: no hay ceses ni suspensiones, y el pago de sueldos junto con sus beneficios legales se mantiene intacto.

Actualmente, este personal sigue activo en despliegues operativos en sectores como Senderos, Viñedos y zonas comerciales; no obstante, la dinámica ha cambiado.

El nuevo modelo sustituye la autonomía individual por un sistema de rutas supervisadas y planeación dirigida desde la titularidad del área.

“La intención es que ya no operen por cuenta propia; el director los está coordinando bajo una estructura definida para evitar la anarquía y dar mejores resultados”, explicó el funcionario.

Ante las quejas de algunos empleados por supuestas limitantes en su actuar, el jefe de Gabinete aclaró que no se trata de una restricción de facultades, sino de una reorganización administrativa necesaria para garantizar el orden y la transparencia en la función pública.

De igual forma, confirmó que la Contraloría Municipal ya realiza las investigaciones pertinentes tras los recientes paros y la toma de instalaciones por parte de los inspectores, proceso que incluirá el desahogo de actas administrativas conforme a la ley.

Se espera que el nuevo diseño operativo quede consolidado esta misma semana. En este periodo se determinará si el personal permanece en la dependencia bajo el nuevo esquema o si es necesaria su reubicación en otras áreas municipales, siempre respetando sus derechos.

“Reconocemos que hay elementos sindicalizados muy capaces; el fin no es afectar a nadie, sino optimizar el recurso humano”, puntualizó.

Finalmente, Martínez Mendoza adelantó que esta estrategia de ordenamiento y transparencia no será exclusiva de Plazas y Mercados, pues se planea replicar el modelo en otras áreas de vigilancia como Alcoholes y Urbanismo