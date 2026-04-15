Arranca Jiménez Salinas gira en Washington; asiste a foro clave de Norteamérica

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Arranca Jiménez Salinas gira en Washington; asiste a foro clave de Norteamérica
    El mandatario estatal participa en reuniones con empresarios y líderes de América del Norte durante su visita a Washington. REDES SOCIALES

El mandatario participa en encuentro con líderes de EU, México y Canadá para atraer inversión y abordar temas como comercio, seguridad y T-MEC

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, inició este miércoles una gira de trabajo en Washington, D.C., donde participa en el North Capital Meridian Diplomacy Forum, un encuentro que reúne a líderes empresariales, diplomáticos y tomadores de decisiones de América del Norte.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario confirmó su llegada a la capital estadounidense y el inicio de actividades.

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“Hoy saludo a toda nuestra gente de Coahuila. Aquí venimos llegando a Washington. Vamos llegando al North Capital Meridian Diplomacy Forum donde se van a reunir con muchas empresas canadienses y americanas para seguir atrayendo más inversión a nuestro estado y por ende más y mejores empleos para nuestra gente”, expresó.

La visita forma parte de una estrategia previamente anunciada por el Gobierno estatal para fortalecer la relación con Estados Unidos y promover a Coahuila como destino de inversión, particularmente en sectores como energía, gas, manufactura y tecnología.

SOBRE EL ENCUENTRO

El foro, organizado por el Meridian International Center y la U.S.-Mexico Foundation, es un evento de alto nivel que reúne a más de 200 líderes de Estados Unidos, México y Canadá para discutir temas clave como comercio, seguridad económica, migración, ciberseguridad y el futuro del T-MEC.

En este espacio, se busca impulsar el diálogo entre el sector público y privado para generar acuerdos y soluciones en torno a la integración económica de la región, en un contexto marcado por cambios en las políticas comerciales y la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte.

INVERSIONES PARA COAHUILA

De acuerdo con lo informado anteriormente, durante su estancia en Washington, Jiménez Salinas sostendrá reuniones con directivos de empresas interesadas en establecer o ampliar operaciones en Coahuila, con el objetivo de consolidar proyectos de inversión y fortalecer la infraestructura industrial del estado.

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Entre los temas que forman parte de la agenda se encuentra el impulso a proyectos energéticos, particularmente en el sector gas, así como el desarrollo de nuevas cadenas productivas que permitan ampliar la generación de empleo.

La Secretaría de Economía estatal, encabezada por Luis Olivares Martínez, también participa en esta gira con el propósito de gestionar nuevas inversiones y reforzar la cooperación con Estados Unidos, en un escenario donde la relación con Texas se mantiene como un factor estratégico para la entidad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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