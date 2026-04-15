Arranca Jiménez Salinas gira en Washington; asiste a foro clave de Norteamérica

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario confirmó su llegada a la capital estadounidense y el inicio de actividades.

El gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas , inició este miércoles una gira de trabajo en Washington, D.C. , donde participa en el North Capital Meridian Diplomacy Forum , un encuentro que reúne a líderes empresariales, diplomáticos y tomadores de decisiones de América del Norte.

“Hoy saludo a toda nuestra gente de Coahuila. Aquí venimos llegando a Washington. Vamos llegando al North Capital Meridian Diplomacy Forum donde se van a reunir con muchas empresas canadienses y americanas para seguir atrayendo más inversión a nuestro estado y por ende más y mejores empleos para nuestra gente”, expresó.

La visita forma parte de una estrategia previamente anunciada por el Gobierno estatal para fortalecer la relación con Estados Unidos y promover a Coahuila como destino de inversión, particularmente en sectores como energía, gas, manufactura y tecnología.

SOBRE EL ENCUENTRO

El foro, organizado por el Meridian International Center y la U.S.-Mexico Foundation, es un evento de alto nivel que reúne a más de 200 líderes de Estados Unidos, México y Canadá para discutir temas clave como comercio, seguridad económica, migración, ciberseguridad y el futuro del T-MEC.

En este espacio, se busca impulsar el diálogo entre el sector público y privado para generar acuerdos y soluciones en torno a la integración económica de la región, en un contexto marcado por cambios en las políticas comerciales y la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte.

INVERSIONES PARA COAHUILA

De acuerdo con lo informado anteriormente, durante su estancia en Washington, Jiménez Salinas sostendrá reuniones con directivos de empresas interesadas en establecer o ampliar operaciones en Coahuila, con el objetivo de consolidar proyectos de inversión y fortalecer la infraestructura industrial del estado.