En Centro de Día de Torreón ha incrementado flujo de deportados mexicanos

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Torreón
/ 16 abril 2026
    En Centro de Día de Torreón ha incrementado flujo de deportados mexicanos
    Muchos deportados vivieron entre 20 y 30 años en Estados Unidos. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Tres de cada 10 migrantes que atienden son migrantes mexicanos que fueron deportados

TORREÓN, COAH.- El flujo de mexicanos deportados que llegan al Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres Fraire”, en Torreón, ha registrado un incremento, informó la coordinadora operativa María Concepción Martínez.

De acuerdo con la responsable del albergue, el 30 por ciento de la población recibida en el Centro en este año, son mexicanos deportados, “de muchos años, de 20, 30 años”, mencionó.

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Esta semana VANGUARDIA publicó la historia de Francisco González Jasso, un migrante lagunero que fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos y deportado, 35 años después de haberse desarrollado en Chicago.

Sobre el tema, María Concepción Martínez mencionó que sí son varios casos de mexicanos deportados que ya habían desarrollado una vida del otro lado de la frontera.

“El interés es regresar porque su familia se quedó allá. Están separando a las familias. Se quedaron las esposas, los hijos, y en algunos casos las esposas también están deportadas, y muchos de los hijos quedan a la buena voluntad de algún vecino”, comentó.

Mencionó que en los casos que han pasado por el Centro en Torreón, se trata de personas que están desesperadas y angustiadas porque no pueden hacer nada para regresar. Dijo que también hay casos de extranjeros que fueron deportados y que vuelven a tomar camino porque regresaron a su país de origen y ya no se sintieron para del mismo.

$!El 30% de las personas atendidas este año son connacionales deportados.
El 30% de las personas atendidas este año son connacionales deportados. FRANCISCO RODRÍGUEZ

MAYORÍA DE CASOS DEL CENTRO Y SUR DEL PAÍS

Martínez añadió que muchos al estar en los centros de detención, deciden firmar la auto deportación con la promesa de que les darán alguna opción.

Comentó que muchos de los casos son Centro y Sur del país, de estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas o Veracruz.

“Había semanas que no había ninguno y ahora no hay semana que no haya mexicanos deportados”, recalcó.

En el caso de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, precisó que no se ha incrementado el flujo de mexicanos deportados por el albergue. Consideró que los programas federales en la frontera buscan agilizar que las personas lleguen a sus estados de origen.

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“Obedece a las peticiones de Estados Unidos o de que la frontera no se colapse y que no quieren ver presencia de personas migrantes en los puntos críticos. Entonces es muy común que las personas deportadas llegan a programas federales y no permanezcan tanto tiempo”, agregó.

En ambos refugios, tanto el de Saltillo, como el de Torreón, se ha registrado una reducción del flujo migratorio. Mientras que en la Casa del Migrante de Saltillo el flujo promedio es de 60 migrantes diariamente, cuando en otros años la cantidad era de 160, en Torreón la cifra no supera las 60 personas por semana, cuando en años como 2023 fue de hasta 800 migrantes por semana que pasaron por el albergue.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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