Alcalde de Torreón activa operativo integral de vigilancia por Semana Santa

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Torreón
/ 25 marzo 2026
    Alcalde de Torreón activa operativo integral de vigilancia por Semana Santa
    El alcalde Román Alberto Cepeda González (c) ordena reforzar vigilancia para proteger a familias y visitantes. SANDRA GÓMEZ

Autoridades despliegan cerco de seguridad en Jimulco ante incremento de visitantes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar un saldo blanco durante el próximo periodo vacacional, el alcalde Román Alberto Cepeda González instruyó a las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno a intensificar las labores de prevención y vigilancia en Torreón.

Durante la décima segunda reunión semanal de seguridad, el Edil destacó que la prioridad es la protección de las familias torreonenses y de los visitantes que se esperan para las actividades religiosas, deportivas y recreativas que iniciarán este fin de semana.

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Una de las novedades en el operativo de este año es la coordinación especial con la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ante el incremento de visitantes a las zonas naturales durante los días santos, las autoridades desplegarán un cerco de vigilancia ambiental y de seguridad para prevenir incidentes en estas áreas.

Asimismo, el Alcalde exhortó a mantener el orden en los eventos deportivos programados y a reforzar las campañas de seguridad vial, enfocadas principalmente en prevenir accidentes derivados del aumento en la movilidad urbana.

En el balance presentado por el comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, se reportaron cifras positivas en el periodo del 16 al 22 de marzo: Robo de vehículo, ero incidentes registrados, robo a comercio con violencia, reportó una disminución a solo cinco eventos y la detención de 132 personas que fueron remitidas al Ministerio Público y 96 al juez calificador.

La Dirección de Tránsito y Vialidad, encabezada por Martha Alicia Faz Dávila, informó sobre la intensificación de charlas de sensibilización en instituciones como la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) y el Tecnológico de La Laguna. Entre las dinámicas destacadas se encuentra el uso de gafas simuladoras de estado de ebriedad, buscando que los jóvenes comprendan los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

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La Dirección de Movilidad Urbana recordó que se mantiene la atención en el cruce de calzada Cuauhtémoc y bulevar Independencia para priorizar el paso peatonal, además de invitar a los jóvenes al programa “Mi primera licencia”.

Por su parte, la dirección de Inspección y Verificación señaló que las quejas ciudadanas al sistema 073 durante la semana se concentraron en: Vehículos chatarra, 25 reportes, ruido excesivo, 17 reportes y obstrucción de la vía pública 16 reportes.

Finalmente, se anunció que el próximo 8 de abril el Centro de Convenciones de Torreón será sede de la exposición militar “La gran fuerza de México”, evento para el cual ya se coordinan los protocolos de logística y seguridad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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