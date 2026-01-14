Alcalde de Torreón critica omisiones históricas de Conagua; es permisiva en tomas clandestinas, afirma

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Cepeda, respondió a las declaraciones del director regional de la Conagua en la Comarca Lagunera, Gabriel Riestra, quien aseguró que el municipio no podrá acceder a recursos federales para renovar la red de distribución de agua debido a adeudos pendientes.

El edil rechazó el señalamiento y sostuvo que, por el contrario, es la Federación la que mantiene una deuda histórica con la ciudad. “Más adeudos tiene Conagua con Torreón, no tengo la menor duda”, expresó, al considerar que la dependencia no ha asumido el acceso al agua como un derecho humano fundamental.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana abiertos al público en Coahuila

Cepeda cuestionó que dentro de los miles de millones de pesos invertidos en el programa Agua Saludable para La Laguna no se haya destinado una partida específica para que los municipios puedan renovar su infraestructura hidráulica, particularmente las tuberías de distribución, cuyo deterioro impacta directamente en la calidad de vida de la población.

El alcalde subrayó que la falta de inversión en este rubro agrava la ineficiencia en el servicio, ya que en Torreón existen alrededor de dos mil 500 kilómetros de tubería enterrada y actualmente se pierde cerca del 50 por ciento del agua potable debido a fugas y tomas clandestinas.

Añadió que su administración ha tenido que realizar esfuerzos extraordinarios para garantizar el abasto, como la perforación de pozos de agua potable, con costos elevados, a lo que se suman las altas tarifas eléctricas que se pagan por el funcionamiento de estos equipos, las cuales —dijo— no corresponden a las condiciones climáticas extremas de la región.

El alcalde advirtió que estos gastos presionan severamente las finanzas locales y reducen la capacidad de respuesta ante emergencias de abastecimiento, especialmente durante las temporadas de calor intenso, cuando el consumo de agua se incrementa de manera considerable.

Asimismo, lamentó que pese al aumento de recursos federales destinados a programas hidráulicos, no se haya priorizado la modernización de la infraestructura local, situación que perpetúa las pérdidas de agua y limita la eficiencia del sistema.

TE PUEDE INTERESAR: Reseccionamiento obliga a miles de coahuilenses a actualizar su credencial del INE

Cepeda González hizo un llamado a dejar de lado los señalamientos y avanzar hacia una colaboración real entre los distintos niveles de gobierno. “Más allá de ámbitos de competencia, es dinero de todos y es un problema que nos afecta a todos”, sostuvo.

Finalmente, recordó su experiencia como delegado regional de la Secretaría de Agricultura y como secretario de Fomento Agropecuario en la Región Laguna, para señalar que históricamente la Conagua ha permitido la operación de pozos irregulares, una situación que —dijo— también debe corregirse. “Primero tendrían que voltearse a ver”, concluyó.