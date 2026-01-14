Lanzan cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana abiertos al público en Coahuila

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Lanzan cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana abiertos al público en Coahuila
    El curso introductorio tendrá cuatro sesiones y contará con constancias de participación; se proyecta una segunda etapa con certificación del Icatec como lengua adicional. FOTO: ARCHIVO

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social abrirá un curso básico de Lengua de Señas Mexicana entre febrero y marzo en Saltillo

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social anunció el lanzamiento de cursos gratuitos de Lengua de Señas Mexicana (LSM) dirigidos por primera vez al público en general, como parte de una estrategia para ampliar prácticas de inclusión y accesibilidad en el estado.

El titular de la dependencia, Enrique Martínez y Morales, informó que el curso responde a solicitudes ciudadanas recibidas tras las capacitaciones impartidas el año pasado.“Este curso básico lo estamos lanzando a petición de la sociedad; mucha gente nos contactó porque tiene un familiar con discapacidad auditiva o porque quiere aprender la lengua de señas como un conocimiento adicional”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Morena avala su plataforma y define estrategia de coaliciones para el Congreso local

El secretario detalló que en 2025 se capacitaron 280 personas, principalmente funcionariado estatal y municipal, y que ahora la convocatoria se abre a cualquier persona interesada.“Es la primera vez que se abre al público en general”, agregó .

La directora para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Patricia Yeverino, explicó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para una comunicación accesible.“Buscamos sensibilizar sobre el derecho lingüístico de las personas sordas y ofrecer conocimientos básicos que permitan un trato respetuoso y funcional en la vida cotidiana”, afirmó.

Precisó que el curso no tiene costo, está abierto a todas las edades y requiere registro previo mediante un formulario digital.“El formulario es indispensable porque es la vía de comunicación con las personas inscritas y nos permite también generar datos para la medición de nuestras políticas públicas”.

Por su parte, el subsecretario de Inclusión, Luis Durán, recordó que estos cursos ya se impartieron en distintos municipios y sectores.“El año pasado se realizaron con funcionariado de diferentes niveles de gobierno y asociaciones; hoy entramos a una nueva etapa al abrirlo a la ciudadanía”, afirmó.

El curso tendrá una duración de cuatro sesiones, cada una de 10:00 a 13:00 horas, y se impartirá en la Auditoría de la Fiscalía General del Estado, en Saltillo. Las fechas son 20 y 27 de febrero, 6 de marzo y 13 de marzo, día en que se realizará la entrega de constancias. El límite de inscripción es el 13 de febrero y el cupo máximo es de 200 personas, de acuerdo con la capacidad del auditorio.

Martínez y Morales explicó que se trata de un curso introductorio, enfocado en comunicación básica, y adelantó que habrá una segunda etapa.“Es un curso corto; más adelante, a mediados de año, abriremos un nivel posterior que permitirá obtener una constancia del Icatec como lengua adicional”, indicó.

El secretario agregó que la finalidad es reducir barreras de comunicación y ampliar la inclusión en espacios comunitarios e institucionales.“Quienes aprenden Lengua de Señas Mexicana no lo hacen para beneficio propio, sino para que las personas con discapacidad auditiva puedan comunicarse; por eso este curso fortalece a Coahuila como un estado más incluyente”, concluyó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

