Alcalde de Torreón exhorta a cerrar 2025 con resultados y seguridad pública

TORREÓN, COAH. - El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pidió a sus colaboradores cerrar 2025 con trabajo, hechos y resultados, enfocándose en la seguridad pública y los servicios municipales.

Enfatizó la importancia de mantener el ritmo de trabajo hasta el final del año, destacando la necesidad de seguir dando resultados tangibles a la ciudadanía en materia de seguridad y otras áreas de la administración pública.

En la reunión de gabinete, el edil solicitó a los funcionarios terminar el año “a tambor batiente”, con hechos y resultados, porque ya viene el período vacacional y no hay tiempo que perder, apuntó.

El trabajo no termina en 2025. Torreón siempre tiene retos y lo que se pretende hacer es un equilibrio entre las grandes obras y obras de tipo social, que tienen que ver con un presupuesto donde se trabajen los temas de prevención y obra pública.

Dentro del presupuesto para 2026, informó que Torreón seguirá invirtiendo cerca del 20 por ciento de su presupuesto en seguridad, lo que equivale a unos 700 millones de pesos al año.

El edil afirmó que este es el municipio con más inversión per cápita del país en el rubro de seguridad, principalmente en sueldos, patrullas, equipamiento, inteligencia y capacitación de elementos.

TORREÓN NO SE DETIENE

Torreón no se detiene; posee un gran dinamismo que, si el recurso no se ocupa en una obra, habrá otra que realizar. No hay tiempo que perder, hay que seguir avanzando y que los que están criticando se queden en la opacidad de la mezquindad, mientras tanto hay que seguir trabajando, sentenció.

“Torreón nos contrató para avanzar en vialidades, en obra pública, y eso es lo que estamos haciendo. Entiendo que a veces se critique; la administración está abierta para trabajar con transparencia”, señaló.