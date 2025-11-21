Entre fiesta y lucha libre, Attolini rinde informe y refuerza su compromiso por Torreón (video)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El informe incluyó rifas, tres luchas preliminares y una función estelar que atrajo a más de mil asistentes, quienes presenciaron un evento político con formato distinto al habitual
TORREÓN, COAH.– En un ambiente festivo descrito como “mágico, místico, mítico y maravilloso”, el diputado local Antonio Attolini Murra presentó su informe legislativo en la Arena Coliseo de Torreón, en un acto dirigido a miembros y simpatizantes de Morena que incluyó una función de lucha libre.
La jornada contempló tres luchas y una pelea estelar de dos a tres caídas sin límite de tiempo, además de rifas de electrodomésticos, diversas sorpresas y la presentación de su informe sobre las acciones realizadas y los pasos a seguir en su agenda política.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Análisis académico busca explicar la dinámica de las riñas urbanas
La fecha fue elegida por coincidir con el aniversario de la Revolución Mexicana, motivo por el cual señaló que era un día propicio para rendir cuentas de su labor legislativa.
En un momento de la función, Attolini Murra subió al ring y, sin medir riesgos de caer mal, lesionarse o sufrir alguna fractura, saltó desde la tercera cuerda en un movimiento espectacular para caer sobre un grupo de luchadores.
@antonioattolinim ¡EN LA VIDA HAY QUE SER AVENTADOS! Si es desde la tercera cuerda y en contra del peor alcalde de #Torreón, el corrupto de ‘Robán’ Cepeda, ¡mejor! . . . #ElNorteNoOlvida ♬ sonido original - Antonio Attolini Murra
En medio del cuadrilátero habló sobre el trabajo realizado durante su gestión y afirmó que sus esfuerzos están enfocados en las luchas políticas, las confrontaciones y las acciones emprendidas “para que la transformación llegue a Torreón”.
Fiel a su estilo, dejó atrás los actos solemnes, lo que atrajo a más de mil personas que asistieron al informe.
“Por el bien de todos, primero están los más pobres, y en Torreón eso significa que, por el bien de todos, primero está el poniente. Hoy aquí, de donde soy, donde estoy buscando ser el coordinador de los comités, vengo a rendirle el informe al pueblo de todas las luchas que hemos llevado a cabo en el Congreso”, expresó.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón: ajustan rutas intermunicipales por obras en Abastos-Independencia
Añadió que los informes políticos deben tener sentido para la población. “Y el poniente es argüendero, mitotero, fiestero, como yo, y decidimos mostrarles a los que se creen amos y señores de Torreón que no les tenemos miedo, que aquí es pura fiesta, alegría y carnaval”, compartió.
“Aunque yo soy uno en el Congreso, sé que tengo un pueblo que me respalda, como aquí se ve, para seguir impulsando esta lucha que no acaba hoy. Hoy inicia la revolución”, señaló.