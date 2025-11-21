Entre fiesta y lucha libre, Attolini rinde informe y refuerza su compromiso por Torreón (video)

Torreón
/ 21 noviembre 2025
    Entre fiesta y lucha libre, Attolini rinde informe y refuerza su compromiso por Torreón (video)
    Miles de personas acudieron a la Arena Coliseo para presenciar las luchas y escuchar el informe legislativo. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El informe incluyó rifas, tres luchas preliminares y una función estelar que atrajo a más de mil asistentes, quienes presenciaron un evento político con formato distinto al habitual

TORREÓN, COAH.– En un ambiente festivo descrito como “mágico, místico, mítico y maravilloso”, el diputado local Antonio Attolini Murra presentó su informe legislativo en la Arena Coliseo de Torreón, en un acto dirigido a miembros y simpatizantes de Morena que incluyó una función de lucha libre.

La jornada contempló tres luchas y una pelea estelar de dos a tres caídas sin límite de tiempo, además de rifas de electrodomésticos, diversas sorpresas y la presentación de su informe sobre las acciones realizadas y los pasos a seguir en su agenda política.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Análisis académico busca explicar la dinámica de las riñas urbanas

$!Simpatizantes de Morena se reunieron en el recinto para escuchar el balance de actividades legislativas del diputado.
Simpatizantes de Morena se reunieron en el recinto para escuchar el balance de actividades legislativas del diputado. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La fecha fue elegida por coincidir con el aniversario de la Revolución Mexicana, motivo por el cual señaló que era un día propicio para rendir cuentas de su labor legislativa.

En un momento de la función, Attolini Murra subió al ring y, sin medir riesgos de caer mal, lesionarse o sufrir alguna fractura, saltó desde la tercera cuerda en un movimiento espectacular para caer sobre un grupo de luchadores.

@antonioattolinim ¡EN LA VIDA HAY QUE SER AVENTADOS! Si es desde la tercera cuerda y en contra del peor alcalde de #Torreón, el corrupto de ‘Robán’ Cepeda, ¡mejor! . . . #ElNorteNoOlvida ♬ sonido original - Antonio Attolini Murra

En medio del cuadrilátero habló sobre el trabajo realizado durante su gestión y afirmó que sus esfuerzos están enfocados en las luchas políticas, las confrontaciones y las acciones emprendidas “para que la transformación llegue a Torreón”.

Fiel a su estilo, dejó atrás los actos solemnes, lo que atrajo a más de mil personas que asistieron al informe.

“Por el bien de todos, primero están los más pobres, y en Torreón eso significa que, por el bien de todos, primero está el poniente. Hoy aquí, de donde soy, donde estoy buscando ser el coordinador de los comités, vengo a rendirle el informe al pueblo de todas las luchas que hemos llevado a cabo en el Congreso”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: ajustan rutas intermunicipales por obras en Abastos-Independencia

Añadió que los informes políticos deben tener sentido para la población. “Y el poniente es argüendero, mitotero, fiestero, como yo, y decidimos mostrarles a los que se creen amos y señores de Torreón que no les tenemos miedo, que aquí es pura fiesta, alegría y carnaval”, compartió.

“Aunque yo soy uno en el Congreso, sé que tengo un pueblo que me respalda, como aquí se ve, para seguir impulsando esta lucha que no acaba hoy. Hoy inicia la revolución”, señaló.

Temas


Diputados Locales
Lucha Libre
Informes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Morena

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
true

POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo
Ley Nicole

Ley Nicole
true

Nos hablan, pero no nos oyen: Gen Z
true

Jóvenes, entre la violencia y la ausencia de humanismo
true

Vive la Presidenta la peor crisis de su corto gobierno