Entre fiesta y lucha libre, Attolini rinde informe y refuerza su compromiso por Torreón (video)

TORREÓN, COAH.– En un ambiente festivo descrito como "mágico, místico, mítico y maravilloso", el diputado local Antonio Attolini Murra presentó su informe legislativo en la Arena Coliseo de Torreón, en un acto dirigido a miembros y simpatizantes de Morena que incluyó una función de lucha libre. La jornada contempló tres luchas y una pelea estelar de dos a tres caídas sin límite de tiempo, además de rifas de electrodomésticos, diversas sorpresas y la presentación de su informe sobre las acciones realizadas y los pasos a seguir en su agenda política.

La fecha fue elegida por coincidir con el aniversario de la Revolución Mexicana, motivo por el cual señaló que era un día propicio para rendir cuentas de su labor legislativa. En un momento de la función, Attolini Murra subió al ring y, sin medir riesgos de caer mal, lesionarse o sufrir alguna fractura, saltó desde la tercera cuerda en un movimiento espectacular para caer sobre un grupo de luchadores.

En medio del cuadrilátero habló sobre el trabajo realizado durante su gestión y afirmó que sus esfuerzos están enfocados en las luchas políticas, las confrontaciones y las acciones emprendidas “para que la transformación llegue a Torreón”. Fiel a su estilo, dejó atrás los actos solemnes, lo que atrajo a más de mil personas que asistieron al informe. “Por el bien de todos, primero están los más pobres, y en Torreón eso significa que, por el bien de todos, primero está el poniente. Hoy aquí, de donde soy, donde estoy buscando ser el coordinador de los comités, vengo a rendirle el informe al pueblo de todas las luchas que hemos llevado a cabo en el Congreso”, expresó.

