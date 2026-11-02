¡Alerta Amber! Desaparecen dos hermanitos en Torreón; uno de 2 y el otro de 4 años

A través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la dependencia solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a los menores, cuyo paradero se desconoce desde que fueron vistos por última vez en su domicilio, ubicado en la colonia Villa Universidad Oriente.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó la búsqueda de dos hermanos de 2 y 4 años de edad, identificados como Ander Uriel y Leonardo Arredondo Hernández, quienes desaparecieron el pasado 30 de octubre en Torreón.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, existe preocupación por la integridad de ambos niños, debido a que se considera que podrían encontrarse en riesgo y ser víctimas de la comisión de algún delito.

En las fichas de búsqueda se precisa que Ander Uriel tiene 2 años, es de nacionalidad mexicana, tiene cabello ondulado de color castaño y complexión delgada.

Su hermano Leonardo tiene 4 años, también es mexicano, de cabello lacio y negro, además de complexión delgada.

La Fiscalía pidió a quienes cuenten con información que pueda contribuir a establecer el paradero de los pequeños que la hagan llegar a través de los números telefónicos y medios de contacto habilitados por la institución.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para compartir las fichas de búsqueda y colaborar con cualquier dato que permita localizar a los dos hermanos.