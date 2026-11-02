¡Alerta Amber! Desaparecen dos hermanitos en Torreón; uno de 2 y el otro de 4 años

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    ¡Alerta Amber! Desaparecen dos hermanitos en Torreón; uno de 2 y el otro de 4 años
    La Fiscalía de Coahuila solicita apoyo ciudadano para localizar a Ander Uriel y Leonardo Arredondo Hernández. CORTESÍA

Ander Uriel, de 2 años, y Leonardo, de 4, fueron vistos por última vez el 30 de octubre en Villa Universidad Oriente

La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó la búsqueda de dos hermanos de 2 y 4 años de edad, identificados como Ander Uriel y Leonardo Arredondo Hernández, quienes desaparecieron el pasado 30 de octubre en Torreón.

A través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la dependencia solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a los menores, cuyo paradero se desconoce desde que fueron vistos por última vez en su domicilio, ubicado en la colonia Villa Universidad Oriente.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, existe preocupación por la integridad de ambos niños, debido a que se considera que podrían encontrarse en riesgo y ser víctimas de la comisión de algún delito.

En las fichas de búsqueda se precisa que Ander Uriel tiene 2 años, es de nacionalidad mexicana, tiene cabello ondulado de color castaño y complexión delgada.

Su hermano Leonardo tiene 4 años, también es mexicano, de cabello lacio y negro, además de complexión delgada.

La Fiscalía pidió a quienes cuenten con información que pueda contribuir a establecer el paradero de los pequeños que la hagan llegar a través de los números telefónicos y medios de contacto habilitados por la institución.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para compartir las fichas de búsqueda y colaborar con cualquier dato que permita localizar a los dos hermanos.

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