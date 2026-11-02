Renuevan drenaje en Magdalenas; reporta Riquelme avance del 10%

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Torreón
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    Renuevan drenaje en Magdalenas; reporta Riquelme avance del 10%
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la rehabilitación busca prevenir problemas sanitarios y posibles afectaciones a la salud de los habitantes. SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- Con un avance del 10 por ciento, la rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Magdalenas busca corregir fallas en una red que ya cumplió su vida útil y prevenir afectaciones a la salud de las familias, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Los trabajos se realizan sobre la calle Río Nazas, entre Río Suchiate y Río Florido, donde actualmente se llevan a cabo excavaciones y la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 10 pulgadas de diámetro.

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El presidente municipal explicó que la intervención se concentra en los sectores donde el deterioro de la infraestructura requiere atención inmediata, tanto por los problemas que ocasiona en el servicio como por los riesgos sanitarios que representa para los habitantes.

“Estamos interviniendo los puntos donde se necesita acudir con mayor prontitud debido a que la infraestructura ya cumplió su vida útil. En este caso, en Magdalenas, estamos renovando la tubería para mejorar el funcionamiento del drenaje y evitar mayores problemas a los vecinos, que tienen que ver también con afectaciones a la salud si no se atienden”, señaló.

La obra comprende una superficie superior a los 300 metros cuadrados. Además de la sustitución de tubería, contempla conexiones a pozos de visita, reparación de tomas domiciliarias y reposición del pavimento en el área intervenida.

Para completar la rehabilitación se programaron trabajos de trazo y nivelación, sondeos, demolición de la superficie, excavaciones y colocación de plantilla. El objetivo, indicó Riquelme Solís, es recuperar el funcionamiento de la red y ofrecer un servicio más eficiente a las familias de este sector.

El alcalde relacionó estas obras con las acciones de salud pública que desarrolla el Municipio en colonias y ejidos, al señalar que la prevención también requiere atender las condiciones de los servicios básicos.

En ese sentido, afirmó que su administración continuará acercando consultas, brigadas y programas preventivos a la población, mediante el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales.

Respecto al combate a los mosquitos, destacó que la reciente adquisición de equipo especializado para el área de Vectores de Salud Municipal ha permitido ampliar las labores de atención en espacios públicos para evitar su proliferación.

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Añadió que las jornadas de salud y la rehabilitación de drenajes forman parte de una misma prioridad: reducir los riesgos para la población y atender las necesidades de las familias desde distintos frentes.

Finalmente, Riquelme Solís sostuvo que el Municipio mantendrá, en coordinación con el Gobierno del Estado, la atención a las necesidades de infraestructura en colonias y comunidades rurales, además de dar continuidad a los servicios y las acciones de prevención.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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