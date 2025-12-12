Golpe a la estructura de ‘Los Cabrera’: operador capturado en Durango va a penal federal

Torreón
/ 12 diciembre 2025
    Golpe a la estructura de ‘Los Cabrera’: operador capturado en Durango va a penal federal
    Elementos federales trasladan a El Limones tras su captura en Durango. FOTO: ESPECIAL

Su internamiento en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 se concretó esta mañana; paralelamente, cinco individuos más fueron aprehendidos y trasladados

COMARCA LAGUNERA.- Autoridades federales asestaron un golpe a la estructura criminal de Los Cabrera, en La Laguna, con la detención y posterior ingreso de Edgar “N”, alias El Limones, al penal de máxima seguridad de El Altiplano.

El Limones, identificado como operador financiero de la organización, fue capturado en Durango como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Su internamiento en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 se concretó esta mañana. De manera paralela, cinco individuos más fueron detenidos y trasladados, derivados de acciones y cateos efectuados en Coahuila y Durango.

La captura fue el resultado de trabajos de inteligencia interinstitucional en los que participaron de forma conjunta la Semar, la SSPC —a través del CNI—, la FGR —mediante la AIC—, la Sedena y la Guardia Nacional, reflejando la coordinación operativa entre las corporaciones federales.

