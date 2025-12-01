Torreón: adulto mayor sufre caída de dos metros en obra inconclusa del Metrobús

Torreón
/ 1 diciembre 2025
    Torreón: adulto mayor sufre caída de dos metros en obra inconclusa del Metrobús
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al hombre lesionado. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El hombre sufrió un golpe en la cabeza al caer sobre el pavimento agrietado

TORREÓN, COAH.- Un hombre de la tercera edad sufrió lesiones, incluido un golpe en la cabeza, al caer desde una altura aproximada de dos metros en una sección de la obra del Metrobús, cercana al Puente Plateado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: fallece niño de 9 años tras complicación médica; investigan posible peritonitis

El incidente, ocurrido alrededor de las 16:38 horas, puso de manifiesto la peligrosidad de la infraestructura aún inconclusa.

$!Bomberos tuvieron que realizar maniobras de rescate para poner al adulto mayor a salvo.
Bomberos tuvieron que realizar maniobras de rescate para poner al adulto mayor a salvo. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

La caída fue presenciada por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se encontraban en un punto de seguridad cercano, quienes de inmediato solicitaron la presencia de equipos de emergencia.

El afectado relató a los uniformados que resbaló mientras caminaba de regreso a Torreón, luego de adquirir medicamentos en Gómez Palacio, terminando sobre el pavimento agrietado de la estructura.

Debido a la inestabilidad de la zona, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos tuvo que realizar maniobras de rescate para poner al adulto mayor a salvo.

Finalmente, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron las primeras atenciones por el golpe en la cabeza.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Protección Civil

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El gerente general, Iván José Vicente, detalló que el crédito adjudicado a BBVA se ejercerá conforme avancen los trámites administrativos ante instancias financieras y federales.

Aguas de Saltillo priorizará equipamiento de pozos en 2026 con el financiamiento de 150 mdp
La revisión será realizada por equipos técnicos de la Secretaría de Educación, ICIFED, personal del programa La Escuela es Nuestra y comités de padres de familia

Coahuila: Arranca este martes inspección de obras de La Escuela es Nuestra
El Secretario de Educación resaltó el impulso a las estrategias educativas para mejorar la enseñanza de inglés, así como el uso correcto de la inteligencia artificial.

Coahuila: Destaca Secretario de Educación nuevas acciones en inglés, tecnología y socioemocional
El Bloqueo tiene como eje principal la inseguridad en carreteras, una de las problemáticas más graves para el sector transporte. FOTO:

Bloqueos carreteros puede generar pérdidas de hasta 250 mdp al día: Coparmex
El Secretario de Economía resaltó la atracción de inversiones que ha tenido Coahuila durante este año, pese a las condiciones poco favorables en el mercado internacional.

Ante guerra comercial, anticipa Coahuila mayor certeza tras la revisión al T-MEC
Torreón: Estilo nada derecho

Torreón: Estilo nada derecho
La obra ferroviaria conectará Derramadero con Santa Catarina, generando miles de empleos.

Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
true

Los retos de Manolo Jiménez: 2025-2029