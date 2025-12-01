Torreón: adulto mayor sufre caída de dos metros en obra inconclusa del Metrobús

El incidente, ocurrido alrededor de las 16:38 horas, puso de manifiesto la peligrosidad de la infraestructura aún inconclusa.

TORREÓN, COAH.- Un hombre de la tercera edad sufrió lesiones, incluido un golpe en la cabeza, al caer desde una altura aproximada de dos metros en una sección de la obra del Metrobús , cercana al Puente Plateado.

La caída fue presenciada por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se encontraban en un punto de seguridad cercano, quienes de inmediato solicitaron la presencia de equipos de emergencia.

El afectado relató a los uniformados que resbaló mientras caminaba de regreso a Torreón, luego de adquirir medicamentos en Gómez Palacio, terminando sobre el pavimento agrietado de la estructura.

Debido a la inestabilidad de la zona, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos tuvo que realizar maniobras de rescate para poner al adulto mayor a salvo.

Finalmente, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron las primeras atenciones por el golpe en la cabeza.