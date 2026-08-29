Alfredo Olivas encabezará festejos por el Grito de Independencia en Torreón

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó que Alfredo Olivas será el artista estelar de los festejos del próximo 15 de septiembre en la Plaza Mayor.

TORREÓN, COAH.- El Grito de Independencia en Torreón ya tiene banda sonora para este 2026. Tras semanas de especulaciones digitales, el misterio se resolvió.

El intérprete de música regional mexicano encabezará el concierto posterior a la ceremonia del Grito de Independencia, una celebración que cada año congrega a familias de Torreón y otros municipios de La Laguna.

Ante la magnitud del evento, las autoridades municipales ya afinan los detalles del despliegue logístico y de seguridad para el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con lo informado, el operativo estará enfocado en brindar condiciones de seguridad a los asistentes durante la celebración y el concierto masivo. En 2025, la presentación musical de los festejos patrios estuvo encabezada por la agrupación norteña Intocable.

Para Alfredo Olivas, esta presentación marcará su regreso a los escenarios de La Laguna, luego de que en septiembre de 2025 ofreciera un concierto en el Coliseo Centenario.

El cantante llegará a Torreón después de una temporada enfocada en el estudio de grabación y en el lanzamiento de nueva música, entre ella el sencillo “Mayday”.