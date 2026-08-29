Alfredo Olivas encabezará festejos por el Grito de Independencia en Torreón

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    Alfredo Olivas encabezará festejos por el Grito de Independencia en Torreón
    Alfredo Olivas encabezará el concierto de los festejos por el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en la Plaza Mayor de Torreón. CORTESÍA

El cantante de regional mexicano se presentará el próximo 15 de septiembre en la Plaza Mayor; autoridades municipales preparan el operativo para el evento

TORREÓN, COAH.- El Grito de Independencia en Torreón ya tiene banda sonora para este 2026. Tras semanas de especulaciones digitales, el misterio se resolvió.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó que Alfredo Olivas será el artista estelar de los festejos del próximo 15 de septiembre en la Plaza Mayor.

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El intérprete de música regional mexicano encabezará el concierto posterior a la ceremonia del Grito de Independencia, una celebración que cada año congrega a familias de Torreón y otros municipios de La Laguna.

Ante la magnitud del evento, las autoridades municipales ya afinan los detalles del despliegue logístico y de seguridad para el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con lo informado, el operativo estará enfocado en brindar condiciones de seguridad a los asistentes durante la celebración y el concierto masivo. En 2025, la presentación musical de los festejos patrios estuvo encabezada por la agrupación norteña Intocable.

Para Alfredo Olivas, esta presentación marcará su regreso a los escenarios de La Laguna, luego de que en septiembre de 2025 ofreciera un concierto en el Coliseo Centenario.

El cantante llegará a Torreón después de una temporada enfocada en el estudio de grabación y en el lanzamiento de nueva música, entre ella el sencillo “Mayday”.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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