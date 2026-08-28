Por irregularidades y falta de permisos, autoridades cierran casa de reposo en Torreón

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    Por irregularidades y falta de permisos, autoridades cierran casa de reposo en Torreón
    Cuatro adultos mayores se encontraban en el lugar al momento de la clausura. SANDRA GÓMEZ

Inspectores de Protección Civil y Bomberos encuentran inumerables deficiencias de seguridad en el lugar

TORREÓN, COAH.- En la colonia Los Ángeles de Torreón, autoridades municipales procedieron a la clausura de un centro de atención para adultos mayores tras constatar que no contaba con licencia de funcionamiento ni con las regulaciones de seguridad indispensables para el resguardo de este grupo vulnerable.

El operativo se derivó de un reporte ciudadano, lo que motivó el despliegue de inspectores de Protección Civil y Bomberos, a la par de personal de Inspección y Verificación, quienes se apersonaron en la finca de la calle José Figueroa para llevar a cabo la fiscalización correspondiente.

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Al evaluar las instalaciones, los actuantes localizaron a cuatro adultos mayores en el lugar. Si bien los residentes se encontraban en buen estado físico, las fallas detectadas obligaron a contactar de urgencia a sus familiares para que se hicieran cargo de su resguardo.

Entre los incumplimientos más graves, los funcionarios señalaron la falta total de una carpeta de Protección Civil, sumado a la ausencia de extintores operativos, equipo básico para afrontar cualquier conato de incendio o emergencia dentro del inmueble.

Asimismo, se comprobó que los empleados carecían de adiestramiento en materia de gestión de riesgos y protección civil, mientras que el edificio no disponía de los peritajes de gas, eléctricos ni de firmeza estructural necesarios para avalar un entorno seguro.

Ante la suma de estas deficiencias y la inexistencia de un permiso comercial vigente, el Municipio colocó los sellos de suspensión temporal y detuvo de forma inmediata las operaciones de la residencia.

Las corporaciones locales enfatizaron que en recintos enfocados al cuidado geriátrico, el apego estricto a las normas preventivas es innegociable para salvaguardar la integridad de los usuarios y minimizar cualquier factor de peligro.

El establecimiento no podrá reabrir sus puertas ni brindar servicio hasta que los encargados subsanen las omisiones y regularicen toda la documentación requerida por el marco legal municipal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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