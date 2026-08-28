Por irregularidades y falta de permisos, autoridades cierran casa de reposo en Torreón

El operativo se derivó de un reporte ciudadano, lo que motivó el despliegue de inspectores de Protección Civil y Bomberos, a la par de personal de Inspección y Verificación, quienes se apersonaron en la finca de la calle José Figueroa para llevar a cabo la fiscalización correspondiente.

TORREÓN, COAH.- En la colonia Los Ángeles de Torreón , autoridades municipales procedieron a la clausura de un centro de atención para adultos mayores tras constatar que no contaba con licencia de funcionamiento ni con las regulaciones de seguridad indispensables para el resguardo de este grupo vulnerable.

Al evaluar las instalaciones, los actuantes localizaron a cuatro adultos mayores en el lugar. Si bien los residentes se encontraban en buen estado físico, las fallas detectadas obligaron a contactar de urgencia a sus familiares para que se hicieran cargo de su resguardo.

Entre los incumplimientos más graves, los funcionarios señalaron la falta total de una carpeta de Protección Civil, sumado a la ausencia de extintores operativos, equipo básico para afrontar cualquier conato de incendio o emergencia dentro del inmueble.

Asimismo, se comprobó que los empleados carecían de adiestramiento en materia de gestión de riesgos y protección civil, mientras que el edificio no disponía de los peritajes de gas, eléctricos ni de firmeza estructural necesarios para avalar un entorno seguro.

Ante la suma de estas deficiencias y la inexistencia de un permiso comercial vigente, el Municipio colocó los sellos de suspensión temporal y detuvo de forma inmediata las operaciones de la residencia.

Las corporaciones locales enfatizaron que en recintos enfocados al cuidado geriátrico, el apego estricto a las normas preventivas es innegociable para salvaguardar la integridad de los usuarios y minimizar cualquier factor de peligro.

El establecimiento no podrá reabrir sus puertas ni brindar servicio hasta que los encargados subsanen las omisiones y regularicen toda la documentación requerida por el marco legal municipal.