Alistan operativo vial en Torreón por concierto del Día de las Madres en Plaza Mayor

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    Alistan operativo vial en Torreón por concierto del Día de las Madres en Plaza Mayor
    El operativo vial comenzará desde la tarde del 9 de mayo y se mantendrá hasta después de concluir las labores de limpieza en el primer cuadro. CORTESÍA
    Alistan operativo vial en Torreón por concierto del Día de las Madres en Plaza Mayor
    Tránsito y Vialidad desplegará elementos en distintos accesos a Plaza Mayor para agilizar la circulación durante el concierto del Día de las Madres. CORTESÍA

Tránsito desplegará 140 elementos desde la tarde del 9 de mayo para agilizar la circulación y reforzar la seguridad en el primer cuadro durante la presentación de Mijares y Pablo Montero

TORREÓN, COAH.- Con motivo del concierto por el Día de las Madres que se realizará este 9 de mayo en la Plaza Mayor de Torreón, la Dirección de Tránsito y Vialidad implementará un operativo especial con 140 elementos para mantener el orden y agilizar la movilidad en el primer cuadro de la ciudad.

La directora de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, informó que aunque el evento comenzará a las 19:00 horas, el despliegue vial iniciará desde las 16:00 horas para dirigir y abanderar la circulación antes de la llegada masiva de asistentes.

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Indicó que la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González es mantener presencia preventiva en la zona y brindar orientación a las familias que acudirán a la presentación de Manuel Mijares y Pablo Montero.

De acuerdo con el plan operativo, 60 oficiales estarán distribuidos entre avenida Allende y avenida Juárez, así como de calle Jiménez a Leona Vicario, a partir de las 16:00 horas.

Además, otros 80 elementos serán desplegados desde las 18:00 horas en el perímetro comprendido entre avenida Abasolo y avenida Hidalgo, así como de calzada Colón a Ildefonso Fuentes.

La funcionaria señaló que el operativo concluirá alrededor de la 01:30 horas del sábado 10 de mayo, una vez que el personal de limpieza de “La Ola” termine las labores correspondientes en la Plaza Mayor y calles aledañas.

Faz Dávila exhortó a los automovilistas a salir con tiempo hacia sus destinos, respetar las indicaciones de los agentes y conducir con precaución para evitar incidentes durante el desarrollo del evento.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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