Alistan operativo vial en Torreón por concierto del Día de las Madres en Plaza Mayor

La directora de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, informó que aunque el evento comenzará a las 19:00 horas, el despliegue vial iniciará desde las 16:00 horas para dirigir y abanderar la circulación antes de la llegada masiva de asistentes.

TORREÓN, COAH.- Con motivo del concierto por el Día de las Madres que se realizará este 9 de mayo en la Plaza Mayor de Torreón , la Dirección de Tránsito y Vialidad implementará un operativo especial con 140 elementos para mantener el orden y agilizar la movilidad en el primer cuadro de la ciudad.

Indicó que la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González es mantener presencia preventiva en la zona y brindar orientación a las familias que acudirán a la presentación de Manuel Mijares y Pablo Montero.

De acuerdo con el plan operativo, 60 oficiales estarán distribuidos entre avenida Allende y avenida Juárez, así como de calle Jiménez a Leona Vicario, a partir de las 16:00 horas.

Además, otros 80 elementos serán desplegados desde las 18:00 horas en el perímetro comprendido entre avenida Abasolo y avenida Hidalgo, así como de calzada Colón a Ildefonso Fuentes.

La funcionaria señaló que el operativo concluirá alrededor de la 01:30 horas del sábado 10 de mayo, una vez que el personal de limpieza de “La Ola” termine las labores correspondientes en la Plaza Mayor y calles aledañas.

Faz Dávila exhortó a los automovilistas a salir con tiempo hacia sus destinos, respetar las indicaciones de los agentes y conducir con precaución para evitar incidentes durante el desarrollo del evento.