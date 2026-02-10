‘Alito al Sazón’ lleva sabor y alegría al Club de los Abuelos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El creador de contenido lagunero preparó un desayuno y convivió con adultos mayores del DIF Torreón
TORREÓN, COAH.- El chef y creador de contenido lagunero conocido como “Alito al Sazón” convivió con las y los usuarios del Club de los Abuelos, un espacio del DIF Torreón dedicado a la atención y acompañamiento de personas adultas mayores durante las mañanas, mientras sus familiares realizan actividades laborales.
Durante su visita, el creador de contenido preparó un desayuno especial para los asistentes y encabezó un convivio que incluyó música en vivo y baile, generando un ambiente de alegría, cercanía y convivencia entre quienes acuden diariamente a este centro.
TE PUEDE INTERESAR: UAdeC inicia programa ‘Reciclar para Sanar’ en apoyo a personas con cáncer
La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la generosidad del lagunero, quien se ha dado a conocer en redes sociales por promover la gastronomía regional a través de sus videos.
Reconoció además el valor de compartir tiempo y talento con las personas adultas mayores, subrayando la importancia de este tipo de acciones solidarias.
“Acciones como esta nos recuerdan la importancia de la solidaridad y del valor de compartir momentos de alegría con nuestros adultos mayores. Agradecemos a Alejandro por su sensibilidad, su generosidad y por llevar sonrisas y buenos recuerdos a quienes forman parte del Club de los Abuelos”, expresó.
Las personas interesadas en conocer más sobre el Club de los Abuelos pueden comunicarse al teléfono 871 893 12 32, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.