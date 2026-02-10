‘Alito al Sazón’ lleva sabor y alegría al Club de los Abuelos

TORREÓN, COAH.- El chef y creador de contenido lagunero conocido como “Alito al Sazón” convivió con las y los usuarios del Club de los Abuelos, un espacio del DIF Torreón dedicado a la atención y acompañamiento de personas adultas mayores durante las mañanas, mientras sus familiares realizan actividades laborales. Durante su visita, el creador de contenido preparó un desayuno especial para los asistentes y encabezó un convivio que incluyó música en vivo y baile, generando un ambiente de alegría, cercanía y convivencia entre quienes acuden diariamente a este centro.

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la generosidad del lagunero, quien se ha dado a conocer en redes sociales por promover la gastronomía regional a través de sus videos. Reconoció además el valor de compartir tiempo y talento con las personas adultas mayores, subrayando la importancia de este tipo de acciones solidarias.