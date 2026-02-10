‘Alito al Sazón’ lleva sabor y alegría al Club de los Abuelos

Torreón
/ 10 febrero 2026
    ‘Alito al Sazón’ lleva sabor y alegría al Club de los Abuelos
    El chef lagunero preparó alimentos y convivió con quienes asisten diariamente al centro. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El creador de contenido lagunero preparó un desayuno y convivió con adultos mayores del DIF Torreón

TORREÓN, COAH.- El chef y creador de contenido lagunero conocido como “Alito al Sazón” convivió con las y los usuarios del Club de los Abuelos, un espacio del DIF Torreón dedicado a la atención y acompañamiento de personas adultas mayores durante las mañanas, mientras sus familiares realizan actividades laborales.

Durante su visita, el creador de contenido preparó un desayuno especial para los asistentes y encabezó un convivio que incluyó música en vivo y baile, generando un ambiente de alegría, cercanía y convivencia entre quienes acuden diariamente a este centro.

Autoridades del DIF agradecieron la iniciativa del creador de contenido.
Autoridades del DIF agradecieron la iniciativa del creador de contenido. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la generosidad del lagunero, quien se ha dado a conocer en redes sociales por promover la gastronomía regional a través de sus videos.

Reconoció además el valor de compartir tiempo y talento con las personas adultas mayores, subrayando la importancia de este tipo de acciones solidarias.

La actividad generó un ambiente de cercanía y alegría entre los asistentes.
La actividad generó un ambiente de cercanía y alegría entre los asistentes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Acciones como esta nos recuerdan la importancia de la solidaridad y del valor de compartir momentos de alegría con nuestros adultos mayores. Agradecemos a Alejandro por su sensibilidad, su generosidad y por llevar sonrisas y buenos recuerdos a quienes forman parte del Club de los Abuelos”, expresó.

Las personas interesadas en conocer más sobre el Club de los Abuelos pueden comunicarse al teléfono 871 893 12 32, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

