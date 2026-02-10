UAdeC inicia programa ‘Reciclar para Sanar’ en apoyo a personas con cáncer

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    UAdeC inicia programa ‘Reciclar para Sanar’ en apoyo a personas con cáncer
    Se exhortó a la comunidad universitaria a participar con empatía y compromiso social. FOTO: CORTESÍA

La iniciativa promueve la recolección de tapitas plásticas dentro de la comunidad universitaria

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria, la Subcoordinación de Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Coordinación de Unidad Sureste, dio inicio al Programa “Reciclar para Sanar: Pequeñas Acciones, Grandes Impactos”, iniciativa enfocada en la recolección de tapitas plásticas con fines solidarios y ambientales.

El objetivo del programa es promover la cultura del reciclaje dentro de la comunidad universitaria, al tiempo que se brinda apoyo a la Fundación SURE, organización que ayuda a personas que padecen cáncer, reforzando así los valores de sustentabilidad y solidaridad social.

El arranque del programa se realizó en la Explanada de Rectoría, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez; la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión Universitaria, Daniela Valdez Barrón; y el representante de la Fundación SURE, Marco Antonio Urbina Ibarra.

Durante su mensaje, el rector destacó que este tipo de acciones forman parte de la razón de ser de la UAdeC, al generar un bien común y fomentar valores entre las y los jóvenes. Subrayó que los pequeños cambios realizados de manera constante pueden generar grandes resultados, por lo que llamó a la comunidad universitaria a participar activamente con empatía y conciencia social.

“Seamos conscientes y seamos empáticos con esta situación y participemos de manera activa, para desarrollar habilidades en nuestras y nuestros jóvenes, talescomo la empatía ciudadana”, dijo.

Por su parte, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, celebró la participación de estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, e hizo un llamado a continuar sumando esfuerzos y multiplicando las acciones positivas en favor del bienestar social.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez destacó que pequeñas acciones constantes pueden generar grandes cambios.
El rector Octavio Pimentel Martínez destacó que pequeñas acciones constantes pueden generar grandes cambios. FOTO: CORTESÍA

La coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez, explicó que el programa nace con la intención de reciclar con sentido, entendiendo que cada acción, por pequeña que parezca, puede convertirse en un apoyo real para quienes atraviesan situaciones difíciles.

En tanto, la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, señaló que el contenedor de tapitas representa un símbolo de compromiso social que distingue a la Universidad, ya que cada ficha depositada simboliza apoyo, empatía y esperanza para las personas con cáncer y sus familias.

Finalmente, el representante de la Fundación SURE, Marco Antonio Urbina Ibarra, destacó que este proyecto permite transformar cada tapita recolectada en recursos económicos y esperanza, beneficiando directamente a quienes enfrentan esta enfermedad.

Al término de la ceremonia, autoridades universitarias y miembros de diversas escuelas, facultades y dependencias realizaron el primer depósito de taparroscas en el contenedor instalado para el programa.

