UAdeC inicia programa ‘Reciclar para Sanar’ en apoyo a personas con cáncer

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria, la Subcoordinación de Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Coordinación de Unidad Sureste, dio inicio al Programa “Reciclar para Sanar: Pequeñas Acciones, Grandes Impactos”, iniciativa enfocada en la recolección de tapitas plásticas con fines solidarios y ambientales.

El objetivo del programa es promover la cultura del reciclaje dentro de la comunidad universitaria, al tiempo que se brinda apoyo a la Fundación SURE, organización que ayuda a personas que padecen cáncer, reforzando así los valores de sustentabilidad y solidaridad social.

El arranque del programa se realizó en la Explanada de Rectoría, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez; la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; la subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación de Extensión Universitaria, Daniela Valdez Barrón; y el representante de la Fundación SURE, Marco Antonio Urbina Ibarra.

Durante su mensaje, el rector destacó que este tipo de acciones forman parte de la razón de ser de la UAdeC, al generar un bien común y fomentar valores entre las y los jóvenes. Subrayó que los pequeños cambios realizados de manera constante pueden generar grandes resultados, por lo que llamó a la comunidad universitaria a participar activamente con empatía y conciencia social.

“Seamos conscientes y seamos empáticos con esta situación y participemos de manera activa, para desarrollar habilidades en nuestras y nuestros jóvenes, talescomo la empatía ciudadana”, dijo.

Por su parte, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, celebró la participación de estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, e hizo un llamado a continuar sumando esfuerzos y multiplicando las acciones positivas en favor del bienestar social.