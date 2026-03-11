$!Cae flujo migratorio en Coahuila en 87% en primer mes de 2026

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación informó que durante el primer mes de 2026 el tránsito de migrantes en situación irregular en Coahuila disminuyó considerablemente en comparación con el año pasado.

De acuerdo con datos del organismo, durante enero las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) registraron la presencia de al menos 158 personas migrantes con estancia irregular en el país dentro del territorio coahuilense.

La información señala que esta cifra representa una disminución del 87 por ciento en comparación con enero de 2025, cuando el INM reportó mil 228 personas presentadas ante la autoridad migratoria con situación por resolver.

Los registros indican que en el primer mes de 2026 se identificó un flujo migratorio menor en mil 70 personas respecto al mismo periodo del año anterior, quienes transitaban por la entidad por distintas causas, como dirigirse hacia la frontera norte o continuar su desplazamiento fuera de sus países de origen.

Sin embargo, la disminución del flujo migratorio, ya se ha visto disminuido paulatinamente desde el año pasado, pues mientras que a inicios del 2025 se habían registrado mil 228 personas migrantes con estancia irregular, en el 2024, el flujo era de tres mil 803 personas.