Cae flujo migratorio en Coahuila en 87% en primer mes de 2026

Coahuila
/ 11 marzo 2026
    La reducción del flujo migratorio se ha presentado de forma paulatina desde 2024. CUARTOSCURO

Durante enero de 2026 se registraron 158 personas migrantes con estancia irregular en el estado.

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación informó que durante el primer mes de 2026 el tránsito de migrantes en situación irregular en Coahuila disminuyó considerablemente en comparación con el año pasado.

De acuerdo con datos del organismo, durante enero las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) registraron la presencia de al menos 158 personas migrantes con estancia irregular en el país dentro del territorio coahuilense.

La información señala que esta cifra representa una disminución del 87 por ciento en comparación con enero de 2025, cuando el INM reportó mil 228 personas presentadas ante la autoridad migratoria con situación por resolver.

Los registros indican que en el primer mes de 2026 se identificó un flujo migratorio menor en mil 70 personas respecto al mismo periodo del año anterior, quienes transitaban por la entidad por distintas causas, como dirigirse hacia la frontera norte o continuar su desplazamiento fuera de sus países de origen.

Sin embargo, la disminución del flujo migratorio, ya se ha visto disminuido paulatinamente desde el año pasado, pues mientras que a inicios del 2025 se habían registrado mil 228 personas migrantes con estancia irregular, en el 2024, el flujo era de tres mil 803 personas.

Esto significa que para 2025 ya se había registrado una disminución de más de dos mil 500 migrantes en tránsito por la entidad.

A pesar de esta tendencia a la baja, en 2026 Coahuila se ubicó como la quinta entidad con mayor registro de flujo migratorio irregular en el país. Las 158 personas presentadas ante la autoridad migratoria se encuentran por debajo de las cifras reportadas en Chiapas, con mil 143 casos; Tabasco, con 643; Chihuahua, con 624; y Sonora, con 585.

Por otro lado, la Unidad de Política Migratoria también registró que también se ha registrado una disminución de personas con estancia irregular en México y que han sido devueltas a su país, y durante el primer mes del 2026, se registró con esta situación a apenas una persona.

Este indicador, también ha registrado incidencias a la baja de forma paulatina, pues en enero del 2025 se habían registrado tres deportaciones de migrantes extranjeros desde Coahuila; sin embargo, durante todo el año se reportaron 45, mientras que al cierre del 2024, esta estadística fue de 90 deportaciones.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

