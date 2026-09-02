¡Ámonos recio! Llegan con todo y banda a estrenar carro nuevo en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- Hay quienes estrenan carro saliendo de la agencia con las llaves en la mano y directo a presumirlo. En Torreón, unos compradores decidieron que semejante ocasión ameritaba algo más: llegaron por su nuevo vehículo acompañados de una banda. La peculiar entrega ocurrió en las instalaciones de Kia Laguna, donde Grupo MasD1 se encargó de ponerle música al momento mientras los nuevos propietarios recibían el automóvil.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a los músicos dentro de la agencia, interpretando sus canciones a unos pasos del vehículo, que esperaba a sus propietarios adornado para la ocasión con un enorme moño. La escena comenzó a llamar la atención en redes sociales precisamente por la manera en que los compradores decidieron celebrar la adquisición: en lugar de esperar a llegar a casa para comenzar el festejo, llevaron la música hasta donde estaba el carro.

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Y aunque estrenar carro ya suele ser motivo suficiente para andar de buenas, estos compradores decidieron llevar la celebración un paso más allá: primero las llaves, luego la música... y ahora sí, ¡jálele, plebe!