¡Ámonos recio! Llegan con todo y banda a estrenar carro nuevo en Torreón (video)

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    ¡Ámonos recio! Llegan con todo y banda a estrenar carro nuevo en Torreón (video)
    La entrega del vehículo estuvo acompañada por música en vivo dentro de la agencia, mientras el automóvil esperaba a sus nuevos propietarios con un gran moño rojo. TOMADA DE VIDEO

Grupo MasD1 puso música al momento mientras los compradores recibían el vehículo, adornado con un enorme moño rojo; la peculiar entrega comenzó a circular en redes sociales

TORREÓN, COAH.- Hay quienes estrenan carro saliendo de la agencia con las llaves en la mano y directo a presumirlo. En Torreón, unos compradores decidieron que semejante ocasión ameritaba algo más: llegaron por su nuevo vehículo acompañados de una banda.

La peculiar entrega ocurrió en las instalaciones de Kia Laguna, donde Grupo MasD1 se encargó de ponerle música al momento mientras los nuevos propietarios recibían el automóvil.

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En imágenes difundidas en redes sociales se observa a los músicos dentro de la agencia, interpretando sus canciones a unos pasos del vehículo, que esperaba a sus propietarios adornado para la ocasión con un enorme moño.

La escena comenzó a llamar la atención en redes sociales precisamente por la manera en que los compradores decidieron celebrar la adquisición: en lugar de esperar a llegar a casa para comenzar el festejo, llevaron la música hasta donde estaba el carro.

Y aunque estrenar carro ya suele ser motivo suficiente para andar de buenas, estos compradores decidieron llevar la celebración un paso más allá: primero las llaves, luego la música... y ahora sí, ¡jálele, plebe!

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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