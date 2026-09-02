Será Torreón sede de la tercera edición de Vía Alpha Coahuila 2026

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    Será Torreón sede de la tercera edición de Vía Alpha Coahuila 2026
    El programa ofrecerá capacitación en fotografía y producción audiovisual, informaron en conferencia de prensa. CORTESÍA

Los talleres serán gratuitos y estarán dirigidos a estudiantes, creadores independientes y profesionales

TORREÓN, COAH.- Del 17 al 19 de septiembre, Torreón será sede de la tercera edición de Vía Alpha Coahuila 2026, iniciativa que ofrecerá capacitaciones gratuitas en fotografía y producción audiovisual dirigidas a estudiantes, creadores independientes y profesionales de la Comarca Lagunera.

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Cultura de Coahuila, en alianza con Sony México e instituciones de educación superior, con el objetivo de fortalecer la formación de quienes desarrollan actividades relacionadas con la creación de contenidos visuales.

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La titular de la Secretaría de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que la iniciativa busca impulsar el talento local mediante el acceso a nuevas tecnologías y el intercambio de conocimientos con especialistas del sector.

En esta edición, el programa contempla actividades en las regiones Laguna y Sureste, con la finalidad de ampliar las oportunidades de capacitación para nuevas generaciones de creadores.

En Torreón, la agenda comenzará los días 17 y 18 de septiembre con actividades en los campus de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Universidad Iberoamericana y la Universidad La Salle.

El sábado 19 de septiembre, las actividades se trasladarán a la Casa de Cantera, ubicada en el cruce de las calles Colón y Juárez, donde las jornadas estarán abiertas al público general, sin límite de edad.

Las sesiones prácticas estarán a cargo de instructores que forman parte del programa Sony Alpha Partners México. Además, Sony proporcionará cámaras, equipos y lentes profesionales para su utilización durante los talleres.

A los participantes se les recomienda llevar una tarjeta SD para poder conservar el material fotográfico y audiovisual generado durante las prácticas.

Como parte de las actividades, se sorteará una cámara fotográfica entre los asistentes de Torreón y otra entre los participantes de Saltillo, donde Vía Alpha Coahuila continuará del 24 al 26 de septiembre.

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Aunque los talleres serán gratuitos, algunos contarán con cupo limitado y requerirán registro previo mediante código QR.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, las ediciones anteriores de Vía Alpha han alcanzado a más de 2 mil 500 personas y para este año se contempla atender a otros mil 500 creadores de las regiones Laguna y Sureste.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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