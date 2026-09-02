Será Torreón sede de la tercera edición de Vía Alpha Coahuila 2026

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Cultura de Coahuila, en alianza con Sony México e instituciones de educación superior, con el objetivo de fortalecer la formación de quienes desarrollan actividades relacionadas con la creación de contenidos visuales.

TORREÓN, COAH.- Del 17 al 19 de septiembre, Torreón será sede de la tercera edición de Vía Alpha Coahuila 2026, iniciativa que ofrecerá capacitaciones gratuitas en fotografía y producción audiovisual dirigidas a estudiantes, creadores independientes y profesionales de la Comarca Lagunera.

La titular de la Secretaría de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que la iniciativa busca impulsar el talento local mediante el acceso a nuevas tecnologías y el intercambio de conocimientos con especialistas del sector.

En esta edición, el programa contempla actividades en las regiones Laguna y Sureste, con la finalidad de ampliar las oportunidades de capacitación para nuevas generaciones de creadores.

En Torreón, la agenda comenzará los días 17 y 18 de septiembre con actividades en los campus de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Universidad Iberoamericana y la Universidad La Salle.

El sábado 19 de septiembre, las actividades se trasladarán a la Casa de Cantera, ubicada en el cruce de las calles Colón y Juárez, donde las jornadas estarán abiertas al público general, sin límite de edad.

Las sesiones prácticas estarán a cargo de instructores que forman parte del programa Sony Alpha Partners México. Además, Sony proporcionará cámaras, equipos y lentes profesionales para su utilización durante los talleres.

A los participantes se les recomienda llevar una tarjeta SD para poder conservar el material fotográfico y audiovisual generado durante las prácticas.

Como parte de las actividades, se sorteará una cámara fotográfica entre los asistentes de Torreón y otra entre los participantes de Saltillo, donde Vía Alpha Coahuila continuará del 24 al 26 de septiembre.