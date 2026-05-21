Ofrece Torreón consultas nutricionales a bajo costo

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón mantiene disponibles servicios de nutrición a bajo costo, con el objetivo de ayudar a las familias a adoptar hábitos alimenticios más saludables y prevenir enfermedades. José Manuel Riveroll Duarte, director de la dependencia, destacó que la alimentación es uno de los factores más importantes para prevenir y controlar diversos padecimientos, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir a valoración nutricional.

Explicó que el servicio está enfocado en medicina preventiva y atención integral, tanto para personas con enfermedades específicas como para quienes buscan mejorar su alimentación y mantener un estilo de vida saludable. El personal de nutrición realiza diagnósticos individuales para diseñar planes alimenticios personalizados, tomando en cuenta las necesidades, actividades diarias y objetivos de cada paciente. Además, señaló que se prioriza el control de peso de manera integral, al considerarse un factor de riesgo relacionado con múltiples complicaciones médicas.

Las consultas se ofrecen de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de Salud Pública Municipal ubicadas sobre avenida Ocampo 1167, en la colonia Tercero de Cobián Centro. Las personas interesadas pueden solicitar información o agendar una cita al teléfono 871 500 7200.

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