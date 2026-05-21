Ofrece Torreón consultas nutricionales a bajo costo

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    Ofrece Torreón consultas nutricionales a bajo costo
    Las consultas buscan fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. CORTESÍA

Salud Pública Municipal brinda orientación alimenticia y planes personalizados para prevenir enfermedades y mejorar hábitos

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón mantiene disponibles servicios de nutrición a bajo costo, con el objetivo de ayudar a las familias a adoptar hábitos alimenticios más saludables y prevenir enfermedades.

José Manuel Riveroll Duarte, director de la dependencia, destacó que la alimentación es uno de los factores más importantes para prevenir y controlar diversos padecimientos, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir a valoración nutricional.

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Explicó que el servicio está enfocado en medicina preventiva y atención integral, tanto para personas con enfermedades específicas como para quienes buscan mejorar su alimentación y mantener un estilo de vida saludable.

El personal de nutrición realiza diagnósticos individuales para diseñar planes alimenticios personalizados, tomando en cuenta las necesidades, actividades diarias y objetivos de cada paciente.

Además, señaló que se prioriza el control de peso de manera integral, al considerarse un factor de riesgo relacionado con múltiples complicaciones médicas.

$!Personal de Salud Pública Municipal brinda asesorías nutricionales y planes alimenticios personalizados a la ciudadanía.
Personal de Salud Pública Municipal brinda asesorías nutricionales y planes alimenticios personalizados a la ciudadanía. CORTESÍA

Las consultas se ofrecen de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de Salud Pública Municipal ubicadas sobre avenida Ocampo 1167, en la colonia Tercero de Cobián Centro.

Las personas interesadas pueden solicitar información o agendar una cita al teléfono 871 500 7200.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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