Analizar aplicar de miércoles a domingo el alcoholímetro en Torreón

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    Analizar aplicar de miércoles a domingo el alcoholímetro en Torreón
    En Torreón los operativos podrían extenderse de miércoles a domingo para fortalecer la seguridad vial. CORTESÍA

Sería a partir del primer fin de semana de junio

TORREÓN, COAH.- Ante el crecimiento sostenido de la mancha urbana, el incremento en la movilidad y la realización constante de eventos multitudinarios, autoridades municipales de Torreón evalúan ampliar los operativos preventivos de revisión a conductores con el objetivo de fortalecer la seguridad en calles y avenidas.

La posibilidad contempla sumar dos o incluso tres jornadas adicionales por semana a los filtros que actualmente se aplican de manera permanente, medida que, de recibir luz verde, entraría en vigor a partir del primer fin de semana de junio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/acuna-reforzara-seguridad-con-camaras-inteligentes-y-tecnologia-avanzada-DG20736005

Así lo dio a conocer Martha Alicia Faz Dávila, titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad, quien explicó que el análisis se desarrolla en coordinación con los consejos ciudadanos de Seguridad Pública y de Vialidad, organismos que participan activamente en la supervisión de los protocolos para garantizar transparencia, legalidad y respeto a los derechos de la ciudadanía.

La funcionaria detalló que el programa podría extenderse de miércoles a domingo, replicando el esquema extraordinario que suele implementarse durante conciertos, ferias, celebraciones masivas o situaciones que requieren un despliegue especial de vigilancia.

Actualmente, estas revisiones se realizan de jueves a sábado en dos puntos distintos de la ciudad, con personal operativo, patrullas y equipo especializado para detectar consumo de alcohol entre automovilistas.

“Muy seguramente habrá algún tipo de ajuste para el próximo mes”, anticipó la directora.

Para sostener una ampliación de esta magnitud, la corporación tendría que duplicar prácticamente su despliegue operativo, ya que actualmente participan entre 20 y 30 elementos por jornada, por lo que sería necesario incorporar un número similar de agentes para cubrir los días adicionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/intensifican-en-torreon-fumigacion-y-control-contra-vectores-IG20738716

Faz Dávila destacó que estas acciones preventivas han comenzado a reflejar resultados positivos, pues en una primera etapa se registró una disminución del 20 por ciento en pruebas que detectan consumo inicial de alcohol entre conductores.

No obstante, reconoció que los casos de ebriedad completa o incompleta mantienen cifras preocupantes, situación que obliga a reforzar estrategias de prevención.

La titular de la dependencia señaló además que, aunque históricamente la mezcla entre alcohol y volante representaba una de las principales causas de accidentes, actualmente otros factores han tomado mayor relevancia, entre ellos el exceso de velocidad, la falta de precaución al conducir y el uso de distractores tecnológicos, principalmente teléfonos celulares.

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