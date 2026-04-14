Ante inicio de registros, definen perfiles para las diputaciones locales en Torreón y Matamoros

TORREÓN, COAH.- Ante la proximidad de la fase de registros para los candidatos que buscan un espacio en la renovación del Congreso del Estado, ha quedado conformada la lista de aspirantes que encabezarán la contienda en los distritos 7, 8, 9, 10 y 11, situados en la zona de Torreón y Matamoros. Conforme a lo estipulado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), los consejos distritales se encuentran preparados para recibir la documentación de los partidos y coaliciones durante la semana del 23 al 29 de abril.

La baraja de contendientes integra a figuras de diversos sectores: el servicio público, la iniciativa privada, la academia y la política local. Por la alianza formada por el PRI y la UDC, sobresalen los nombres de Sol María Luna Adame (exdirectora de Obras Públicas en Matamoros) por el Distrito 7; Ximena Villarreal (regidora con licencia) por el Distrito 8; la diputada federal con licencia Verónica Martínez García por el Distrito 9; el legislador local Felipe González Miranda por el Distrito 10; y Hugo Dávila Prado (excoordinador de Mejora) por el Distrito 11. En cuanto al Partido Acción Nacional, que compite de forma independiente tras su separación del PRI, se ratificaron las postulaciones del actual diputado Gerardo Aguado Gómez para el Distrito 8; la exregidora Thalía Peñaloza en el Distrito 9; el empresario Abraham Rebollar en el Distrito 10; y la exfuncionaria Claudia Álvarez para el Distrito 11.

Por su parte, Movimiento Ciudadano apuesta por el arquitecto Omar Puentes, expresidente del Colegio de Arquitectos, en el Distrito 8; la activista feminista Sofía Jacqueline Díaz en el Distrito 10; y el político Jaime Martínez Veloz en el Distrito 11. Finalmente, la coalición Morena-PT destaca la participación de la regidora Darinka Guerra como su principal carta para el Distrito 7.

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