Entrega Manolo Jiménez apoyos a más de 500 deportistas en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 abril 2026
    Entrega Manolo Jiménez apoyos a más de 500 deportistas en Coahuila
    El programa “Pa’ los Deportistas” busca fortalecer el crecimiento y desempeño de atletas coahuilenses. HÉCTOR GARCÍA

Fortalece Gobierno del Estado deporte en Coahuila con becas y estímulos económicos

En el marco del evento “Pa’ las y los Deportistas 2026”, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó un encuentro con atletas de la región sureste, donde reiteró el compromiso de su administración para fortalecer el deporte como una herramienta de desarrollo integral.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dio la bienvenida a deportistas, entrenadores y familias, a quienes reconoció como parte fundamental en la formación de quienes representan a Coahuila en distintas disciplinas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-destaca-crecimiento-automotriz-en-evento-de-stellantis-en-coahuila-fabricamos-las-mejores-camionetas-del-mundo-AD19927667

“Seguimos fortaleciendo los apoyos para los deportistas de Coahuila. Con el gran programa “Pa’ los Deportistas” entregamos incentivos económicos a quienes ponen en alto el nombre de nuestro Estado. Con este programa, cientos de atletas recibirán respaldo para seguir compitiendo y creciendo en su disciplina. Aquí le apostamos al talento, al esfuerzo y disciplina de las nuevas generaciones, que son el presente y futuro de Coahuila”, destacó el gobernador.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal, dio la bienvenida a las y los deportistas, así como a sus familias y entrenadores, destacando que detrás de cada atleta existe un equipo fundamental que impulsa su crecimiento, “aunque el deporte que practiquen sea individual, siempre cuentan con su equipo, que son sus papás, sus entrenadores y sus amigos”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que a través del programa “Pa’ los Deportistas”, se entregan incentivos económicos a quienes han puesto en alto el nombre del estado, beneficiando a más de 500 atletas en esta primera etapa. Señaló que esta estrategia busca brindar condiciones para que las y los jóvenes continúen su preparación y crecimiento competitivo.

Asimismo, anunció que en próximas fechas se presentarán nuevos programas, entre ellos el fortalecimiento de becas para deportistas de alto rendimiento, apoyos especiales para atletas con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y un plan de inversión histórica en infraestructura deportiva en la entidad.

El titular del Ejecutivo estatal también resaltó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno como un factor clave para potenciar resultados, al tiempo que reconoció el desempeño de atletas coahuilenses que han destacado en competencias internacionales.

En su intervención, el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, puntualizó que estos apoyos permiten a los deportistas enfocarse en su preparación, al cubrir necesidades como traslados, equipo y materiales. Añadió que las condiciones de seguridad y estabilidad en Coahuila han permitido posicionar al estado como sede de eventos deportivos de talla internacional.

$!Manolo Jiménez reiteró el compromiso de su administración con el impulso al deporte como herramienta de desarrollo integral.
Manolo Jiménez reiteró el compromiso de su administración con el impulso al deporte como herramienta de desarrollo integral. HÉCTOR GARCÍA

UNA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que el deporte es una herramienta de transformación social, al fomentar valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, fundamentales en el inicio del ciclo olímpico rumbo a 2028.

En representación de las y los beneficiarios, la atleta Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, al señalar que estos apoyos fortalecen su motivación para competir al más alto nivel y consolidar sus metas deportivas.

Durante el evento, se realizó la entrega simbólica de apoyos a atletas de distintas categorías, quienes representaron a los más de 500 beneficiarios contemplados en esta etapa inicial. Posteriormente, el programa se extenderá a otras regiones como La Laguna, Monclova y las zonas Centro, Carbonífera y Norte.

El gobernador también destacó que su administración trabaja de manera paralela en temas como seguridad, desarrollo económico y calidad de vida, al afirmar que Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros del país. Además, anunció una próxima gira de promoción económica en Washington, D.C., con el objetivo de atraer inversiones que generen más oportunidades para las y los jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destaca-coahuila-como-sede-de-eventos-ecuestres-llega-por-primera-vez-competencia-de-la-nrha-HF19948843

Finalmente, subrayó la importancia de aprovechar eventos internacionales como la Copa Mundial de Futbol para impulsar el turismo en la entidad y posicionar a Coahuila como uno de los destinos más atractivos del noreste del país.

“Estamos trabajando desde todos los frentes para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Cuentan con nosotros al cien por ciento”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Atletas
Deportes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros