Entrega Manolo Jiménez apoyos a más de 500 deportistas en Coahuila

En el marco del evento “Pa’ las y los Deportistas 2026”, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó un encuentro con atletas de la región sureste, donde reiteró el compromiso de su administración para fortalecer el deporte como una herramienta de desarrollo integral. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dio la bienvenida a deportistas, entrenadores y familias, a quienes reconoció como parte fundamental en la formación de quienes representan a Coahuila en distintas disciplinas.

“Seguimos fortaleciendo los apoyos para los deportistas de Coahuila. Con el gran programa “Pa’ los Deportistas” entregamos incentivos económicos a quienes ponen en alto el nombre de nuestro Estado. Con este programa, cientos de atletas recibirán respaldo para seguir compitiendo y creciendo en su disciplina. Aquí le apostamos al talento, al esfuerzo y disciplina de las nuevas generaciones, que son el presente y futuro de Coahuila”, destacó el gobernador. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal, dio la bienvenida a las y los deportistas, así como a sus familias y entrenadores, destacando que detrás de cada atleta existe un equipo fundamental que impulsa su crecimiento, “aunque el deporte que practiquen sea individual, siempre cuentan con su equipo, que son sus papás, sus entrenadores y sus amigos”, expresó. Jiménez Salinas destacó que a través del programa “Pa’ los Deportistas”, se entregan incentivos económicos a quienes han puesto en alto el nombre del estado, beneficiando a más de 500 atletas en esta primera etapa. Señaló que esta estrategia busca brindar condiciones para que las y los jóvenes continúen su preparación y crecimiento competitivo. Asimismo, anunció que en próximas fechas se presentarán nuevos programas, entre ellos el fortalecimiento de becas para deportistas de alto rendimiento, apoyos especiales para atletas con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y un plan de inversión histórica en infraestructura deportiva en la entidad. El titular del Ejecutivo estatal también resaltó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno como un factor clave para potenciar resultados, al tiempo que reconoció el desempeño de atletas coahuilenses que han destacado en competencias internacionales. En su intervención, el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, puntualizó que estos apoyos permiten a los deportistas enfocarse en su preparación, al cubrir necesidades como traslados, equipo y materiales. Añadió que las condiciones de seguridad y estabilidad en Coahuila han permitido posicionar al estado como sede de eventos deportivos de talla internacional.

UNA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que el deporte es una herramienta de transformación social, al fomentar valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, fundamentales en el inicio del ciclo olímpico rumbo a 2028. En representación de las y los beneficiarios, la atleta Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, al señalar que estos apoyos fortalecen su motivación para competir al más alto nivel y consolidar sus metas deportivas. Durante el evento, se realizó la entrega simbólica de apoyos a atletas de distintas categorías, quienes representaron a los más de 500 beneficiarios contemplados en esta etapa inicial. Posteriormente, el programa se extenderá a otras regiones como La Laguna, Monclova y las zonas Centro, Carbonífera y Norte. El gobernador también destacó que su administración trabaja de manera paralela en temas como seguridad, desarrollo económico y calidad de vida, al afirmar que Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros del país. Además, anunció una próxima gira de promoción económica en Washington, D.C., con el objetivo de atraer inversiones que generen más oportunidades para las y los jóvenes.

Finalmente, subrayó la importancia de aprovechar eventos internacionales como la Copa Mundial de Futbol para impulsar el turismo en la entidad y posicionar a Coahuila como uno de los destinos más atractivos del noreste del país. “Estamos trabajando desde todos los frentes para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Cuentan con nosotros al cien por ciento”, concluyó.

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