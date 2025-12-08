Anuncia CFE corte de luz en Viesca, será el jueves y durará ocho horas

Torreón
/ 8 diciembre 2025
    Anuncia CFE corte de luz en Viesca, será el jueves y durará ocho horas
    Habitantes de Viesca fueron advertidos de un corte programado para este 11 de diciembre. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La suspensión será de 10:00 a 18:00 horas e incluye viviendas, comercios y dependencias municipales

TORREÓN, COAH.- El municipio de Viesca y nueve de sus comunidades rurales permanecerán sin energía eléctrica este jueves 11 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Subestación Emiliano Zapata.

La suspensión, que se extenderá de las 10:00 a las 18:00 horas, forma parte de un operativo de inspección, renovación de equipos y modernización tecnológica que la empresa considera indispensable para garantizar un servicio más estable y prevenir fallas en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca campaña invernal: Salud Acuña pide vacunarse contra influenza, neumococo y COVID-19

De acuerdo con la CFE, la interrupción afectará a la cabecera municipal y a las comunidades de Emiliano Zapata, Villa de Bilbao, 20 de Noviembre, El Amparo, La Fe, Saucillo, Venustiano Carranza y Bajío Aguichila.

La dependencia recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en hogares, comercios y espacios que dependen del suministro eléctrico.

El corte también impactará a usuarios estratégicos como Bachoco, la Presidencia Municipal de Viesca y Grupo Agrícola G3, cuya operación diaria podría verse temporalmente limitada.

La CFE recordó que este tipo de trabajos solo puede realizarse con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad del personal técnico. Para dudas o reportes, puso a disposición el número de atención 071.

Temas


Infraestructura
corte de luz

Localizaciones


Viesca

Organizaciones


CFE

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima
Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona

Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
Viacrucis burocrático

Viacrucis burocrático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el anuncio que Michael y Susan Dell prometieron una suma histórica de 6.250 mdd para financiar “cuentas Trump” para niños, en la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América de Trump

El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda.

Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal
true

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos