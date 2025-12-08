Anuncia CFE corte de luz en Viesca, será el jueves y durará ocho horas

TORREÓN, COAH.- El municipio de Viesca y nueve de sus comunidades rurales permanecerán sin energía eléctrica este jueves 11 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Subestación Emiliano Zapata.

La suspensión, que se extenderá de las 10:00 a las 18:00 horas, forma parte de un operativo de inspección, renovación de equipos y modernización tecnológica que la empresa considera indispensable para garantizar un servicio más estable y prevenir fallas en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca campaña invernal: Salud Acuña pide vacunarse contra influenza, neumococo y COVID-19

De acuerdo con la CFE, la interrupción afectará a la cabecera municipal y a las comunidades de Emiliano Zapata, Villa de Bilbao, 20 de Noviembre, El Amparo, La Fe, Saucillo, Venustiano Carranza y Bajío Aguichila.

La dependencia recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en hogares, comercios y espacios que dependen del suministro eléctrico.

El corte también impactará a usuarios estratégicos como Bachoco, la Presidencia Municipal de Viesca y Grupo Agrícola G3, cuya operación diaria podría verse temporalmente limitada.

La CFE recordó que este tipo de trabajos solo puede realizarse con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad del personal técnico. Para dudas o reportes, puso a disposición el número de atención 071.