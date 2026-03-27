Anuncia el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, gira de promoción económica por Alemania, Washington y Texas

Manifestó que, en nuestro Estado los empleos se generan haciendo equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno que crea las condiciones de estabilidad laboral, estado de derecho, de tener mano de obra calificada y seguridad que es lo más importante.

TORREÓN, COAH.- Continuando con la promoción económica de Coahuila , el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció una nueva gira de promoción económica por Alemania, Washington y Texas, para atraer inversiones millonarias, especialmente en el sector energético y de gas, consolidando al estado como líder en competitividad, ideal para la inversión.

Gracias a esto, dijo que Coahuila es el mejor lugar de México para invertir y aunque se quiera ir mejor, también existen condiciones macroeconómicas tanto a nivel nacional como internacional que se rigen por un marco de seguridad y tratados comerciales.

El Gobernador declaró que próximamente estará dando a conocer la instalación de nuevas empresas en todo Coahuila, tal como ya lo hizo en la Región Sureste del Estado, en La Laguna y Monclova, hace un par de meses y asimismo se tienen buenas noticias para la Carbonífera y Norte del Estado.

Explicó que Coahuila vive una fuerte reactivación económica con la instalación de nuevas industrias y la concreción de proyectos de alto valor que se habían pausado por el tema de los aranceles.

Unas empresas siguieron invirtiendo, otras lo están haciendo y no lo anuncian, pero han reiniciado las negociaciones y están saliendo a la luz pública, y otras que de plano están en pausa, pero se espera que tomen más fuerza y se decidan una vez que se firme el tratado comercial entre México. Estados Unidos y Canadá.