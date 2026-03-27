Anuncia el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, gira de promoción económica por Alemania, Washington y Texas

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Torreón
/ 27 marzo 2026
    Anuncia el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, gira de promoción económica por Alemania, Washington y Texas
    Manolo Jiménez adelantó que en unas semanas más dará a conocer la instalación de nuevas empresas en las regiones Carbonífera y Norte del Estado. SANDRA GÓMEZ

El Mandatario dijo que Coahuila es el mejor lugar de México para invertir

TORREÓN, COAH.- Continuando con la promoción económica de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció una nueva gira de promoción económica por Alemania, Washington y Texas, para atraer inversiones millonarias, especialmente en el sector energético y de gas, consolidando al estado como líder en competitividad, ideal para la inversión.

Manifestó que, en nuestro Estado los empleos se generan haciendo equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno que crea las condiciones de estabilidad laboral, estado de derecho, de tener mano de obra calificada y seguridad que es lo más importante.

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Gracias a esto, dijo que Coahuila es el mejor lugar de México para invertir y aunque se quiera ir mejor, también existen condiciones macroeconómicas tanto a nivel nacional como internacional que se rigen por un marco de seguridad y tratados comerciales.

El Gobernador declaró que próximamente estará dando a conocer la instalación de nuevas empresas en todo Coahuila, tal como ya lo hizo en la Región Sureste del Estado, en La Laguna y Monclova, hace un par de meses y asimismo se tienen buenas noticias para la Carbonífera y Norte del Estado.

Explicó que Coahuila vive una fuerte reactivación económica con la instalación de nuevas industrias y la concreción de proyectos de alto valor que se habían pausado por el tema de los aranceles.

Unas empresas siguieron invirtiendo, otras lo están haciendo y no lo anuncian, pero han reiniciado las negociaciones y están saliendo a la luz pública, y otras que de plano están en pausa, pero se espera que tomen más fuerza y se decidan una vez que se firme el tratado comercial entre México. Estados Unidos y Canadá.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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