Reactivación económica, el principal objetivo con la venta de AHMSA: Alcalde de Monclova

/ 18 febrero 2026
    Reactivación económica, el principal objetivo con la venta de AHMSA: Alcalde de Monclova
    Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, en conferencia de prensa. CORTESÍA

La derrama económica mensual de la empresa superaba los 300 millones de pesos recordó el Alcalde

Ante el proceso de subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA), el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, señaló que el objetivo principal es lograr la reactivación de la empresa.

Explicó que la compañía que resulte ganadora no solo deberá cubrir el monto de adquisición, sino también realizar una inversión similar o mayor para poner nuevamente en operación los activos, lo que implicará destinar recursos al reinicio de las actividades productivas.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA requerirá inversión inmediata de 2 mdd para volver a operar: CMIC

El edil indicó que participaron cinco empresas interesadas. Algunas ya cumplieron con todos los requisitos establecidos, mientras que las restantes tienen como plazo hasta el viernes para hacerlo. Destacó que uno de los compromisos asegurados es no solo cubrir el costo de la subasta, sino garantizar la reactivación, con una inversión estimada en más de 3 mil millones de pesos.

Recordó que será el próximo 27 de febrero cuando se dé a conocer el fallo del proceso. A partir de entonces, se definirá una ruta de trabajo en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para atender los aspectos pendientes, reiterando que el objetivo común es reactivar la actividad industrial.

Villarreal Pérez añadió que será hasta que la empresa ganadora presente su plan cuando se determine si la reactivación estará enfocada totalmente en la acerera o si se considerarán otros proyectos complementarios.

En cuanto a la distribución de recursos derivados de la venta, explicó que conforme a la Ley de Quiebras, los primeros beneficiarios serán los trabajadores, seguidos de compromisos con Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para posteriormente atender a proveedores.

Finalmente, recordó que entre 10 mil y 15 mil familias resultaron afectadas directamente por el cierre de AHMSA y sus subsidiarias, cifra que supera las 20 mil al considerar impactos indirectos. Subrayó además que la empresa generaba una derrama mensual superior a los 300 millones de pesos entre salarios y proveeduría.

