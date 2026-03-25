Anuncia Román Cepeda puestos de auxilio para emergencias al norte de Torreón, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 25 marzo 2026
    Anuncia Román Cepeda puestos de auxilio para emergencias al norte de Torreón, Coahuila
    El alcalde Román Cepeda anunció la instalación de nuevos puntos de auxilio para mejorar la atención en el norte de Torreón. Sandra Gómez

Además de reducir tiempos de respuesta, el proyecto contempla bases fijas para Cruz Roja y corporaciones, ante el incremento de población y tráfico en esa zona de la ciudad

TORREÓN, COAH.— Román Cepeda, alcalde de Torreón, anunció la construcción de nuevos puestos de auxilio en el norte de la ciudad, destinados a la Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública. Esto dentro del plan de obra pública para el 2026.

El objetivo es fortalecer la infraestructura de atención a emergencias ante el crecimiento urbano de la zona, donde la densidad poblacional y el flujo vehicular demandan respuestas más rápidas y coordinadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/alcalde-de-torreon-activa-operativo-integral-de-vigilancia-por-semana-santa-LH19691695

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de un nuevo puesto de socorros de la Cruz Roja, con el fin de mejorar la atención médica en ese sector sin necesidad de trasladar a los pacientes hasta la base central ubicada en la calzada Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información, los tiempos de traslado actuales pueden ser prolongados, lo que impacta en la atención oportuna de emergencias.

Además, la cercanía de estos puntos permitirá atender con mayor rapidez accidentes viales, emergencias médicas y situaciones de riesgo, en beneficio de habitantes de fraccionamientos y zonas universitarias del norte de Torreón.

Actualmente, la Cruz Roja ha ampliado su cobertura mediante la colocación de ambulancias en distintos puntos de la carretera Torreón-San Pedro, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta, especialmente en horas de alta movilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/analizan-incrementar-tarifas-de-transporte-en-torreon-tras-encarecimiento-de-insumos-CH19691726

Sin embargo, el proyecto contempla ahora la construcción de un puesto fijo con ambulancias permanentes. Para ello, se prevé la desincorporación de terrenos particulares —pertenecientes a la familia Villarreal— en las próximas semanas.

“El tiempo de respuesta en accidentes es lento en el norte porque sí se complica para ese rumbo, lleno de fraccionamientos, universidades y vialidades complicadas por el parque vehicular de cerca de 150 mil vehículos que por ahí transitan diariamente”, comentó el edil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ambulancias
Seguridad
atención médica

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM.

CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe
El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El Viernes Santo se realizará el Viacrucis viviente, evento central.

Anuncian programa de Semana Santa 2026 en la Parroquia del Ojo de Agua, en Saltillo
Además de Coahuila y Nuevo León, son otros 12 estados los que presentan el mismo pronóstico.

Advierte Conagua riesgo alto de incendios en región Saltillo-Monterrey
Tema incómodo para la Presidenta

Tema incómodo
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Coahuila podría verse afectado por la presión de Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas, en un contexto marcado por la sequía en el norte del país.

Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica