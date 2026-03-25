Anuncia Román Cepeda puestos de auxilio para emergencias al norte de Torreón, Coahuila

TORREÓN, COAH.— Román Cepeda, alcalde de Torreón, anunció la construcción de nuevos puestos de auxilio en el norte de la ciudad, destinados a la Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública. Esto dentro del plan de obra pública para el 2026. El objetivo es fortalecer la infraestructura de atención a emergencias ante el crecimiento urbano de la zona, donde la densidad poblacional y el flujo vehicular demandan respuestas más rápidas y coordinadas.

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de un nuevo puesto de socorros de la Cruz Roja, con el fin de mejorar la atención médica en ese sector sin necesidad de trasladar a los pacientes hasta la base central ubicada en la calzada Cuauhtémoc. De acuerdo con la información, los tiempos de traslado actuales pueden ser prolongados, lo que impacta en la atención oportuna de emergencias. Además, la cercanía de estos puntos permitirá atender con mayor rapidez accidentes viales, emergencias médicas y situaciones de riesgo, en beneficio de habitantes de fraccionamientos y zonas universitarias del norte de Torreón. Actualmente, la Cruz Roja ha ampliado su cobertura mediante la colocación de ambulancias en distintos puntos de la carretera Torreón-San Pedro, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta, especialmente en horas de alta movilidad.

Sin embargo, el proyecto contempla ahora la construcción de un puesto fijo con ambulancias permanentes. Para ello, se prevé la desincorporación de terrenos particulares —pertenecientes a la familia Villarreal— en las próximas semanas. “El tiempo de respuesta en accidentes es lento en el norte porque sí se complica para ese rumbo, lleno de fraccionamientos, universidades y vialidades complicadas por el parque vehicular de cerca de 150 mil vehículos que por ahí transitan diariamente”, comentó el edil.

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