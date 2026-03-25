Analizan incrementar tarifas de transporte en Torreón, tras encarecimiento de insumos

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Torreón
/ 25 marzo 2026
    Analizan incrementar tarifas de transporte en Torreón, tras encarecimiento de insumos
    Román Alberto Cepeda afirmó que el gasto acumulado por el volumen de operación diaria representa una carga pesada para los transportistas. SANDRA GÓMEZ

Se reúne el alcalde Román Alberto Cepeda con representantes del gremio, incluidos los taxistas

TORREÓN, COAH.- Este miércoles, la administración municipal inició una jornada de diálogo con representantes del transporte público y gremios de taxistas. El propósito central es analizar un ajuste en los costos del pasaje, motivado por el reciente incremento en los precios de los combustibles.

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda detalló que estas reuniones se llevarán a cabo de manera individualizada, dando continuidad a la estrategia de modernización de movilidad que se ha gestionado durante su gestión. Según el Edil, la fluctuación en los precios energéticos obliga a revisar las proyecciones financieras que se tenían pactadas originalmente.

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El Alcalde subrayó que cualquier modificación tarifaria se basará en estudios técnicos y operativos, evitando determinaciones unilaterales. El objetivo es garantizar la rentabilidad del servicio para los concesionarios sin detener los proyectos de renovación de unidades que están en curso.

A pesar de que las variaciones en el combustible puedan percibirse como menores, el Alcalde explicó que el gasto acumulado por el volumen de operación diaria representa una carga pesada para los transportistas, por ello, dijo, los ajustes se plantean como parte de una reestructuración integral del sistema.

Se espera que las resoluciones finales de estas mesas de trabajo se presenten antes de que concluya la primera quincena de abril, buscando un punto medio que proteja tanto la economía del usuario como la operatividad del transporte.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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