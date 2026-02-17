Anuncian 300 cirugías gratuitas de catarata en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Hospital General fue escenario de la presentación de una jornada médica que contempla la realización de 300 cirugías de catarata sin costo, dirigida a personas en situación vulnerable. La iniciativa surge de la colaboración entre el DIF Coahuila, la Secretaría de Salud estatal y la Asociación ALE en la región Laguna.

El programa está enfocado en apoyar a personas de escasos recursos que no cuentan con seguridad social, con el propósito de mejorar su salud visual como parte de las estrategias públicas para elevar su calidad de vida. Como parte de este esfuerzo, el DIF Coahuila otorgó un donativo de 100 mil pesos a la Asociación ALE, con el fin de ampliar el alcance de las intervenciones.

La atención se desarrollará en distintas etapas: el registro y valoración de pacientes se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que las cirugías están previstas para finales de junio. Aunque el procedimiento será gratuito, los beneficiarios deberán cubrir el costo de sus estudios preoperatorios, estimado en alrededor de 500 pesos, junto con la certificación médica correspondiente.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que la recuperación de la vista permite a las personas mayores recuperar su independencia. Asimismo, señaló que el organismo también impulsa otros programas de apoyo, como la entrega de aparatos auditivos, cirugías de labio leporino, atención a cardiopatías e implantes cocleares.

Por su parte, la titular regional de la Asociación ALE, María de los Ángeles Arellano, informó que la organización ha realizado más de 8 mil cirugías en el país hasta 2025. Añadió que, en conjunto con la estrategia Mejora Coahuila, se han concretado más de 3,200 procedimientos quirúrgicos en el estado durante el último año.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas interesadas para acudir a las instancias oficiales y completar su valoración médica, recordando que las jornadas tienen capacidad para realizar entre 40 y 80 cirugías diarias bajo estándares de calidad y atención humana.