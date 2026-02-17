Dan certeza jurídica a 229 familias en las Bodas Comunitarias 2026 de Torreón

Torreón
/ 17 febrero 2026
    El alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó la ceremonia donde 229 parejas formalizaron su matrimonio civil en la Plaza Mayor de Torreón. SANDRA GÓMEZ

En una ceremonia masiva celebrada en la Plaza Mayor, 229 parejas contrajeron matrimonio civil durante las Bodas Comunitarias 2026, encabezadas por el alcalde Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- En un evento orientado a fortalecer el tejido social y brindar certeza jurídica a las familias laguneras, 229 parejas formalizaron su unión civil en la explanada de la Plaza Mayor, durante la ceremonia de las Bodas Comunitarias 2026.

El acto fue encabezado por el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, acompañado por su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidenta del DIF Torreón, así como por Liliana Salinas Valdés, presidenta del DIF Coahuila.

$!Parejas de entre 18 y 72 años participaron en las Bodas Comunitarias 2026, algunas tras más de cuatro décadas en unión libre.
Parejas de entre 18 y 72 años participaron en las Bodas Comunitarias 2026, algunas tras más de cuatro décadas en unión libre. SANDRA GÓMEZ

Durante su intervención, el edil destacó que la unión colectiva representa más que un acto legal: es un compromiso con la comunidad. Señaló que entre las parejas participantes hubo jóvenes de 18 años hasta adultos mayores de 72, incluyendo quienes llevaban más de 40 años en unión libre y decidieron formalizar su relación.

“El trabajo conjunto y el compromiso que hoy asumen nos impulsa a seguir trabajando por lo más valioso de esta tierra: su gente”, expresó Cepeda González, al vincular la estabilidad familiar con los indicadores de seguridad que posicionan a Torreón entre las ciudades mejor evaluadas en su categoría.

Por su parte, Selina Bremer de Cepeda subrayó que el propósito del programa es garantizar protección legal a las familias, facilitando los trámites y eliminando obstáculos económicos para que las parejas accedan a derechos y obligaciones compartidas.

En representación del gobernador Manolo Jiménez, Liliana Salinas Valdés participó como testigo de honor y afirmó que la prioridad estatal es consolidar núcleos familiares fuertes, sólidos y jurídicamente constituidos.

$!Las Bodas Comunitarias 2026 incluyeron declaratoria oficial, vals colectivo y la rifa de regalos para los nuevos matrimonios.
Las Bodas Comunitarias 2026 incluyeron declaratoria oficial, vals colectivo y la rifa de regalos para los nuevos matrimonios. SANDRA GÓMEZ

La ceremonia incluyó la exposición de motivos a cargo de la directora del Registro Civil, Catalina Labastida, así como la declaratoria legal encabezada por el oficial Óscar Calderón Flores. Posteriormente, las 229 parejas celebraron con un vals colectivo en la Plaza Mayor.

Como parte de la jornada, la Administración Municipal y el Gobierno del Estado realizaron la rifa de electrodomésticos y viajes entre los recién casados. Al evento acudieron regidores y directivos del sistema DIF, en lo que se consolidó como una celebración cívica enfocada en fortalecer la base social: la familia.

Temas


Bodas

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

Personajes


Román Cepeda

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

