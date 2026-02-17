Dan certeza jurídica a 229 familias en las Bodas Comunitarias 2026 de Torreón

TORREÓN, COAH.- En un evento orientado a fortalecer el tejido social y brindar certeza jurídica a las familias laguneras, 229 parejas formalizaron su unión civil en la explanada de la Plaza Mayor, durante la ceremonia de las Bodas Comunitarias 2026. El acto fue encabezado por el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, acompañado por su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidenta del DIF Torreón, así como por Liliana Salinas Valdés, presidenta del DIF Coahuila. TE PUEDE INTERESAR: Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio

Durante su intervención, el edil destacó que la unión colectiva representa más que un acto legal: es un compromiso con la comunidad. Señaló que entre las parejas participantes hubo jóvenes de 18 años hasta adultos mayores de 72, incluyendo quienes llevaban más de 40 años en unión libre y decidieron formalizar su relación. “El trabajo conjunto y el compromiso que hoy asumen nos impulsa a seguir trabajando por lo más valioso de esta tierra: su gente”, expresó Cepeda González, al vincular la estabilidad familiar con los indicadores de seguridad que posicionan a Torreón entre las ciudades mejor evaluadas en su categoría. Por su parte, Selina Bremer de Cepeda subrayó que el propósito del programa es garantizar protección legal a las familias, facilitando los trámites y eliminando obstáculos económicos para que las parejas accedan a derechos y obligaciones compartidas. En representación del gobernador Manolo Jiménez, Liliana Salinas Valdés participó como testigo de honor y afirmó que la prioridad estatal es consolidar núcleos familiares fuertes, sólidos y jurídicamente constituidos.