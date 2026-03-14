$!DIF Torreón reconoce a adultos mayores del programa Empacadores Voluntarios

Con el propósito de reconocer la dedicación, el esfuerzo y el ejemplo de vida activa de quienes formaron parte del programa Empacadores Voluntarios, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Torreón realizó la entrega de reconocimientos a adultos mayores que concluyeron su participación en este esquema de terapia ocupacional.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, subrayó la relevancia de reconocer a las personas adultas mayores que integraron este programa, el cual promueve su participación social y contribuye a fortalecer su bienestar emocional a través de actividades de servicio a la comunidad.

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“Hoy reconocemos a mujeres y hombres que, con dedicación, compromiso y una gran actitud de servicio, formaron parte del programa de Empacadores Voluntarios. Su participación es ejemplo de cómo la actividad y el deseo de seguir aportando a la comunidad enriquecen nuestra sociedad”, expresó.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, de impulsar programas y espacios que favorezcan la ocupación, convivencia y recreación de las personas adultas mayores, contribuyendo a preservar su dignidad y a promover una vida activa.