DIF Torreón reconoce a adultos mayores del programa Empacadores Voluntarios

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Coahuila
/ 14 marzo 2026
    DIF Torreón reconoce a adultos mayores del programa Empacadores Voluntarios
    El programa promueve bienestar emocional y servicio a la comunidad entre este sector de la población. CORTESÍA

El objetivo fue reconocer la dedicación, esfuerzo y ejemplo de vida activa de quienes integraron este esquema de terapia ocupacional

Con el propósito de reconocer la dedicación, el esfuerzo y el ejemplo de vida activa de quienes formaron parte del programa Empacadores Voluntarios, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Torreón realizó la entrega de reconocimientos a adultos mayores que concluyeron su participación en este esquema de terapia ocupacional.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, subrayó la relevancia de reconocer a las personas adultas mayores que integraron este programa, el cual promueve su participación social y contribuye a fortalecer su bienestar emocional a través de actividades de servicio a la comunidad.

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“Hoy reconocemos a mujeres y hombres que, con dedicación, compromiso y una gran actitud de servicio, formaron parte del programa de Empacadores Voluntarios. Su participación es ejemplo de cómo la actividad y el deseo de seguir aportando a la comunidad enriquecen nuestra sociedad”, expresó.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, de impulsar programas y espacios que favorezcan la ocupación, convivencia y recreación de las personas adultas mayores, contribuyendo a preservar su dignidad y a promover una vida activa.

$!DIF Torreón reconoce a adultos mayores del programa Empacadores Voluntarios

Indicó que el objetivo es generar iniciativas que permitan a este sector de la población mantenerse integrado a la comunidad, reconociendo su experiencia y su aportación al desarrollo social.

Durante el evento se entregó a cada uno de los 14 adultos mayores beneficiados un apoyo económico de mil pesos, además de una despensa, y se realizó un momento de convivencia en agradecimiento por su participación dentro del programa.

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Cabe recordar que el 28 de febrero se conmemora el Día del Empacador, y en ese contexto, la semana pasada el alcalde Román Alberto Cepeda González y la presidenta honoraria del DIF Torreón encabezaron un desayuno con más de mil integrantes de este esquema, el cual se ha consolidado como una iniciativa que promueve la participación activa y el bienestar de las personas adultas mayores en la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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