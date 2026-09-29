Apagones por tormentas paralizan cárcamos y pozos de agua en Torreón
Los cárcamos afectados son El Roble, Praxedis, Palmas San Isidro, Constitución-Abastos y El Nudo Mixteco
TORREÓN, COAH.- Las recientes lluvias registradas en el municipio provocaron cortes en el suministro eléctrico que dejaron fuera de operación varios sistemas de bombeo pluvial y de agua potable, informó el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.
La falta de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene fuera de funcionamiento los cárcamos pluviales El Roble, Praxedis, Palmas San Isidro, Constitución-Abastos y El Nudo Mixteco, esenciales para evacuar el agua acumulada en el norte de la ciudad.
De igual forma, las bombas 22, 29, 35, 36 y 84 permanecen detenidas, lo que ha reducido el suministro de agua potable en colonias como Jacarandas, Alamedas, Margaritas, San Isidro y Estrella.
Ante la imposibilidad de desaguar con normalidad las calles anegadas, cuadrillas del organismo operador concentran sus esfuerzos en las zonas críticas para acelerar el desfogue una vez que se restablezca el servicio eléctrico.
SIMAS informó que ya turnó el reporte a la CFE para agilizar el restablecimiento de la energía y reanudar la operación de los equipos.
Mientras tanto, el organismo pidió a la población conducir con precaución en las zonas inundadas y tener paciencia ante los contratiempos derivados de las lluvias.