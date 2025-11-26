Aparatos funcionales y becas ADETI refuerzan inclusión en Torreón

Durante la ceremonia, Cepeda González destacó que las condiciones de paz y seguridad que prevalecen en Torreón permiten impulsar programas que benefician a los sectores más vulnerables.

TORREÓN, COAH.- En un acto que reafirma el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Municipio , el alcalde Román Cepeda y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas , encabezaron la entrega de aparatos funcionales, becas ADETI y prótesis de mama en la Unidad Deportiva de Torreón.

“Estos programas son fruto de la coordinación que lidera el gobernador Manolo Jiménez junto a la señora Liliana; nosotros como municipio sumamos nuestra parte para atender a lo más valioso: la gente”, indicó.

Salinas Valdés detalló que se entregaron 164 apoyos, entre sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos y prótesis de mama, con el objetivo de mejorar la movilidad y bienestar de quienes enfrentan alguna discapacidad o condición médica.

Además, se otorgaron 114 becas ADETI, destinadas a garantizar que niñas y niños de Coahuila continúen sus estudios sin que la falta de recursos limite su desarrollo educativo.

“En Coahuila trabajamos para que los sueños de los niños se cumplan. Con estos apoyos buscamos mejorar su movilidad y calidad de vida”, enfatizó la presidenta del DIF Estatal.