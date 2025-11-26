Aparatos funcionales y becas ADETI refuerzan inclusión en Torreón

Torreón
/ 26 noviembre 2025
    Aparatos funcionales y becas ADETI refuerzan inclusión en Torreón
    A la entrega asistieron autoridades estatales, municipales y presidentas de los sistemas DIF de la región. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Fueron entregados 164 aparatos funcionales y 114 becas ADETI para fortalecer la movilidad y el acceso a la educación

TORREÓN, COAH.- En un acto que reafirma el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Municipio, el alcalde Román Cepeda y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, encabezaron la entrega de aparatos funcionales, becas ADETI y prótesis de mama en la Unidad Deportiva de Torreón.

Durante la ceremonia, Cepeda González destacó que las condiciones de paz y seguridad que prevalecen en Torreón permiten impulsar programas que benefician a los sectores más vulnerables.

$!Niñas y niños coahuilenses acceden a becas ADETI para continuar sus estudios sin limitaciones económicas.
Niñas y niños coahuilenses acceden a becas ADETI para continuar sus estudios sin limitaciones económicas. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

“Estos programas son fruto de la coordinación que lidera el gobernador Manolo Jiménez junto a la señora Liliana; nosotros como municipio sumamos nuestra parte para atender a lo más valioso: la gente”, indicó.

Salinas Valdés detalló que se entregaron 164 apoyos, entre sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos y prótesis de mama, con el objetivo de mejorar la movilidad y bienestar de quienes enfrentan alguna discapacidad o condición médica.

Además, se otorgaron 114 becas ADETI, destinadas a garantizar que niñas y niños de Coahuila continúen sus estudios sin que la falta de recursos limite su desarrollo educativo.

“En Coahuila trabajamos para que los sueños de los niños se cumplan. Con estos apoyos buscamos mejorar su movilidad y calidad de vida”, enfatizó la presidenta del DIF Estatal.

$!El alcalde Román Alberto Cepeda y Liliana Salinas Valdés encabezan la entrega de apoyos en la Unidad Deportiva de Torreón.
El alcalde Román Alberto Cepeda y Liliana Salinas Valdés encabezan la entrega de apoyos en la Unidad Deportiva de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Al evento acudieron también Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, así como autoridades de la Beneficencia Pública y representantes de los sistemas DIF de la región.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

