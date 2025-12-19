Aprueban donación de terrenos para Casa de Música en Torreón

Torreón
/ 19 diciembre 2025
    Aprueban donación de terrenos para Casa de Música en Torreón
    Comisión edilicia aprobó el dictamen que permitirá avanzar en la creación de una Casa de Música en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Comisión de Patrimonio avaló ceder dos fracciones de terreno para impulsar un nuevo espacio cultural dedicado a la formación musical

TORREÓN, COAH.- La Comisión de Patrimonio Inmobiliario, Tenencia de la Tierra, Planeación y Urbanismo aprobó la solicitud para la donación de dos fracciones de terreno ubicadas sobre la calzada Industrias, a fin de impulsar la creación de una Casa de Música en Torreón.

La propuesta fue presentada por el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación, Antonio Edmundo Méndez Vigatá, y contempla las fracciones 1 y 3 de un predio cercano a la antigua estación de Ferrocarriles Nacionales, conocida como “Casa del Cerro”.

TE PUEDE INTERESAR: Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes

Omar Morales Rodríguez, presidente de la comisión, destacó que la aprobación responde al interés de fortalecer la infraestructura cultural de la ciudad y generar espacios de formación artística accesibles para la ciudadanía.

“El municipio es semillero de talentosos músicos reconocidos a nivel nacional; por ello es fundamental contar con espacios que permitan capacitar y respaldar a quienes tienen pasión por la música”, expresó.

El dictamen será turnado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva durante la próxima sesión de Cabildo.

Además de Morales Rodríguez, la comisión está integrada por los ediles Sergio Lara Galván, Luis Jorge Cuerda Serna, Ximena Villarreal y Zazil Pacheco Pérez.

