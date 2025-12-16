Aprueban Ley de Ingresos de Torreón 2026 por más de 5.2 mil millones de pesos

Torreón
/ 16 diciembre 2025
    Aprueban Ley de Ingresos de Torreón 2026 por más de 5.2 mil millones de pesos
    Autoridades municipales adelantaron proyectos de infraestructura para Torreón a partir de 2026. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La administración central del municipio proyecta captar 4 mil 059 millones 299 mil 188 pesos, mientras que los organismos descentralizados sumarían 1,145 millones 715 mil 937 pesos

TORREÓN, COAH.– La Ley de Ingresos de Torreón, aprobada por el Congreso del Estado para 2026, contempla ingresos por más de 5.2 mil millones de pesos, con un enfoque en fortalecer la recaudación local.

Luis Cuerda Serna, quien lideró la aprobación del proyecto como presidente de la Comisión de Hacienda en el Cabildo de Torreón, informó que se avaló un incremento del 4 por ciento en comparación con el presente año, lo que representa ingresos globales por más de 5 mil 205 millones de pesos.

La parte centralizada del municipio proyecta captar 4 mil 059 millones 299 mil 188 pesos, mientras que los organismos descentralizados sumarían 1 mil 145 millones 715 mil 937 pesos, lo que da un total de 5 mil 205 millones 115 mil 125 pesos.

Esta semana, el Congreso del Estado aprobó las Leyes de Ingresos de los 38 municipios del estado de Coahuila para el ejercicio 2026, así como el denominado Presupuesto Ciudadano, que permitirá una mayor transparencia sobre el destino de los recursos públicos.

El Presupuesto Ciudadano de Coahuila es un documento que el gobierno estatal y municipios como Torreón elaboran para explicar de forma clara y sencilla a la ciudadanía cómo se utilizarán los recursos públicos durante el año fiscal, detallando cuánto se gasta, en qué se gasta —educación, salud, seguridad y obra pública— y de dónde provienen los fondos, promoviendo la transparencia y la participación cívica en las finanzas públicas.

VIENEN OBRAS DE GRAN CALADO PARA TORREÓN

El primer regidor señaló que se contemplan obras de gran calado para Torreón por más de 1 mil 500 millones de pesos en infraestructura, incluyendo proyectos viales como el Distribuidor Vial Revolución, el Bosque Venustiano Carranza, el Centro Cultural del Norte y el Centro Fuerza Mayor para adultos mayores, además de un ambicioso programa de repavimentación y rehabilitación de plazas.

Comentó que un tema prioritario para el alcalde Román Alberto Cepeda es el proyecto de drenaje pluvial, una obra de infraestructura necesaria y esperada, que actualmente se encuentra en fase de actualización de estudios y permisos para liberar recursos federales, con el objetivo de que inicie en 2026.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

